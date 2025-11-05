Оплата публикаций

Россиянки описали идеального мужчину

Изображение: Творческая мастерская NESNOVA, ivart.tv

К премьере сериала «Близкое счастье» онлайн-кинотеатр KION и дейтинг-приложение Twinby определили портрет идеального мужчины. По результатам опроса более 2000 тысяч жителей России от 18 лет зафиксирована тенденция – чем крупнее населенный пункт, тем выше ожидания по уровню заработка и образования. При этом молодежь все чаще не придает значения наличию диплома. Среди женщин в приоритете типаж «интеллигентного и умного» партнера, а мужчины считают, что эталонный представитель их пола соответствует образу «уверенного и сильного». Джеймс Бонд – воплощение мужественности при оценке всех киногероев.

KION и Twinby провели опрос пользователей к выходу сериала «Близкое счастье», снятого по канонам турецких мелодрам. Этот жанр выделяется обилием ярких мужских персонажей, которые приковывают внимание зрителей со всего мира, в частности женщин. В исследовании приняли участие более 2000 человек от 18 лет со всей России. Главная установка неизменна: зрелость — залог идеала. Почти половина опрошенных (≈47%) считают, что идеальный мужчина должен быть старше партнерши. Это представление устойчиво во всех возрастных группах и регионах. Лишь 3% допускают вариант того, что мужчина может быть младше. Региональный анализ показал, что в мегаполисах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) чаще выбирают «ровесников» или же не придают возрасту значение. В таких городах выше доля женщин с независимой позицией, ценящих партнерство «на равных». В регионах средней полосы (например, Татарстан, Башкортостан, Ростовская, Челябинская области) в основном предпочитают, чтобы мужчина был старше.

Образование — еще один столп идеального портрета. Более 60% респондентов уверены, что мужчина с высшим образованием выглядит надежнее и перспективнее. 43% считают, что должен быть диплом об окончании бакалавриата, 18% настаивают на магистратуре, то есть полном высшем образовании. При этом молодежь 18–24 лет чаще относит образование к менее значимым факторам — 25% отвечает «не имеет значения». В городах-миллионниках большинство ожидают от мужчины наличие высшего образования (особенно женщины 25–35 лет). В регионах с более низким уровнем урбанизации чаще звучит вариант «среднее специальное» или «не важно, если человек умный». 

Финансовый показатель остается значимым, но без крайностей: оптимальный доход для мужчины — 100–300 тысяч рублей (так считают ≈52%). Еще 29% хотели бы видеть рядом с собой «очень обеспеченного» партнера, но большинство подчеркивают: важнее не богатство, а стабильность. Ожидания коррелируют с уровнем жизни и ценами в регионе. В Москве, Петербурге, Екатеринбурге чаще звучит «выше среднего» или «высокий доход». В других регионах акцент смещается на стабильность и ответственность — чаще «достаточно, чтобы обеспечивать базовые потребности» или «до 100 тысяч».

Рост и телосложение также имеют значение: большинство выбирают спортивное, атлетичное  телосложение (≈35%) и рост выше партнерши (36%), но без «гигантизма». Однако зумеры и респонденты 35+ лет иногда предпочитают худощавое телосложение, так называемых «skinny boy». Также 60% опрошенных считают ухоженность «достаточно важным» критерием, а 15% отметили, что она «очень важна». Во внешности больше всего ценят глаза (23%), опрятность (22%), улыбку (15%) и руки (12%). В моде — минимализм (≈26%) и классика (≈21%). При этом женщины чаще обращают внимание на взгляд, а мужчины — на одежду. 

Что касается личностных качеств идеального мужчины, на первом месте стоит надежность (средняя оценка 3.8 из 4), затем — верность (3.75), заботливость (3.5), финансовая состоятельность (3.3), чувство юмора (3.2) и амбициозность (3.0). Интересно, что внешняя привлекательность (2.8) оказалась менее значимой по сравнению с остальными качествами. 

Особый интерес вызвал вопрос об отношении к эзотерике. Большинство (около 60%) считают, что идеальный мужчина должен быть нейтрален или умеренно любопытен к этой теме. 11% считают обязательным скептицизм, а верящих в эзотерику мужчин предпочитают менее 1% опрошенных. Эзотерика, как выяснилось, не ассоциируется с мужественностью. В Москве и Петербурге чаще выбирают нейтральное отношение — «можно относиться с любопытством, но без фанатизма». В южных и восточных регионах (например, Краснодар, Башкортостан, Татарстан) выше доля тех, кто придает значение астрологии. 

В целом большинство женщин выделяют типажи «интеллигентного и умного» мужчины (12%), а также «спокойного и уравновешенного» (10%). Мужчины же склонны думать, что идеальный представитель их пола — «уверенный и сильный» (54%). Но и те, и другие называют главной ценностью идеального мужчины «семью и отношения». Более половины (52%) считают, что их представление об идеальном мужчине вполне реально. Еще 39% — «скорее реально».

Рейтинг «идеальных персонажей» по мнению мужчин и женщин во многом совпадает. Джеймс Бонд — воплощение мужественности — возглавил оба списка. Второе место у женщин занимает мистер Дарси из «Гордости и предубеждения». Тройку лидеров закрывает Кристиан Грей из франшизы «50 оттенков серого». Также в списке наиболее популярных оказался Серкан Болат из сериала «Постучись в мою дверь». Завершает топ-5 Костя из сериала «Кухня».

На втором месте после Джеймса Бонда у мужчин оказался Кристиан Грей, на третьем — Джон Сноу из «Игры престолов», далее — мистер Дарси, а завершает топ Серкан Болат, что подтверждает популярность образов турецких мужчин.

