«Чтобы ты не бросила первой»: премьера нового скандального трека от эпатажного исполнителя KEATON

15 марта талантливый pop-rock исполнитель нового поколения, музыкант и автор песен KEATON представил публике новую провокационную работу под громким названием «Я брошу тебя». Как признается сам артист, релиз песни стал для него по-настоящему знаковым событием, олицетворяющим начало новой жизни:

«Это были сложные отношения, которые разрушали все живое внутри. Боль расположилась по всему телу, не давая двигаться дальше, и это убивало меня. Я долгое время думал над выпуском этого произведения, ломал голову, стоит ли всё это обрубить и пойти дальше с новыми силами и, наконец, созрел поделиться с вами и выпустить то, что мне действительно важно», — поделился Keaton.

«Я брошу тебя» — эмоциональный трек в жанре pop-rock о тонкой грани между сумасшествием и надеждой. О пережитом однажды предательстве, о печальном опыте, который кардинально изменил человека и его жизненные принципы, а также научил тому, что доверие — непозволительная роскошь в наше время.

В новой композиции, как и в других творческих работах артиста, гармонично сочетаются элементы рэпа и рока — первая часть песни, представленная рэпом с присущим ему битом и ритмом, плавно переходит во вторую часть, исполненную в рок-стиле с характерным звучанием агрессивной гитары и ударных инструментов.

KEATON — харизматичный артист, многообещающий продюсерский проект лейбла RockFam и бунтарь, ломающий привычные стереотипы о творчестве. Исполнитель обладает уникальным стилем и умело сочетает в своих композициях два музыкальных направления — рэп и рок. Слушателям уже известны многие работы автора — «Забираю», «Насквозь», «Ночью мы одни». KEATON рассказал, что стремится развивать свой потенциал и продолжать работу над новыми необычными треками, а также создавать яркие коллаборации с другими популярными артистами.

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