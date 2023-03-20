«На популярную певицу Anna Greis напал мужчина»… Именно так разворачиваются действия в новом видео певицы «Мальчик хочет любви»

Cмена стиля артистки напрямую отразилось на ее творчестве, и в этом видео, как и в последующих, за красивой картинкой, передающей легкую атмосферу отдыха и танцев, перед зрителями раскроется глубокий смысл. Клип «Мальчик хочет любви» посвящен животрепещущей теме грубого и бестактного поведения мужчин, позволяющих себе наглые и бесцеремонные поступки.

«Неуважительное отношение к женщинам - это просто бич современности! Хочется спросить некоторых парней: с чего вы взяли, что, если девушка следит за собой, за своей внешностью, фигурой, любит наряжаться и отпадано выглядит, то это лишь для того, чтобы отдаться вам здесь и сейчас? - комментирует Anna, - уверенна, многие девчонки сталкивались с подобными ситуациями, страдая от навязчивого внимания. Хотя, чему удивляться, если отовсюду звучат песни популярных ныне современных исполнителей, превратившись героинь своих треков в безголосую массу, созданную лишь для одного…

Эту ситуацию нужно менять. Ведь, в конце концов, женщины заслуживают более трепетного отношения уже потому, что именно благодаря им появился каждый мужчина в этом мире! Стоит вспомнить и о заслугах выдающихся успешных писательниц, спортсменок, ученых, врачей или учителей! Разве можно занижать авторитет прекрасного пола?.. И как приятно, что на нашей эстраде еще не все потеряно, и есть такие артисты, как, например, MACAN, чей трек «Плачь и не звони», в то время, когда я переживала расставание, очень помог мне.

Глубокое уважение, сердечность и забота – вот что достойно нашего внимания, девушки», – делится своими эмоциями певица.

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