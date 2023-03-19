«Я потеряю в тебе сон»: RnB-исполнитель Ice Lo врывается в эфир с новой лирической песней

16 марта талантливый автор и яркий артист лейбла RockFam под творческим псевдонимом Ice Lo представил поклонникам новую работу «Повтори».

О предстоящей премьере сообщал сам артист в одной из своих социальных сетей. Фолловеры отреагировали на анонс бурными комментариями: «Как всегда — еще один шедевр», «Космический трек!», «На повторе…».

«Повтори» — история о строптивой сердцеедке, которая легко влюбляет в себя и мастерски играет на чувствах. Медленный темп, приятная мелодия, нежный вокал исполнителя и чувственное R’n’B звучание придают этой молодежной композиции еще больше стиля и делают работу поистине запоминающейся.

Ice Lo — перспективный R&B-исполнитель и музыкант из Москвы, творчество которого отличается оригинальностью, глубокими философскими размышлениями и романтизмом. Среди наиболее известных работ автора — трек «Эйфория», записанный совместно с рэпером Тимати, композиции «Мария», «Нет места», «Если ты уйдешь», а также трек «Океан», который пришелся по душе многим слушателям и собрал массу положительных комментариев в сети.

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