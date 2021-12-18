НОВЫЙ ГОД НА ТВЦ

Новогодняя ночь

Новый год начнется в 17.30 с премьеры музыкально-юмористического концерта «Новый год с доставкой на дом».

Продолжит праздничное настроение музыкальный новогодний телефильм «Новый год! И все! Все! Все!». Он стартует в 23.00 и продлится до 1.35. Зрители смогут окунуться в атмосферу смеха, юмора и любимых композиций 70-80х годов в исполнении легендарных исполнителей и ВИА. Музыкальные номера соединит между собой единая сюжетная линия, представленная в виде юмористических скетчей. Главные герои — семейная пара, которая, устав от традиционных застолий с друзьями и родственниками в новогоднюю ночь, хотят встретить праздник тихо и спокойно, но, обстоятельства складываются совсем по-другому. Они попадают в водоворот событий и встреч, который не выпускает их до тех пор, пока все герои не поверят в настоящее новогоднее чудо… Главную героиню сыграет ведущая программы «Самый вкусный день» Татьяна Морозова. В съемках также приняли участие: Евгений Кунгуров, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова, Юлия Михалкова, Кирилл Радциг, Галина Коньшина, Александр Морозов и другие.

Любимые песни в новогоднем эфире прозвучат как в оригинальном исполнении, так и в новых современных аранжировках. Зрителей ждет встреча с такими группами и исполнителями, как: «Цветы», «Сябры», «Самоцветы», «Поющие сердца», «Красные маки», «Новые самоцветы», «Уч-Кудук», «Лейся песня», группа «Вива», «Земляне», «Хор Турецкого», Владимир Кузьмин, Александр Маршал, Александр Буйнов, Вячеслав Малежик, Игорь Саруханов, Александр Добронравов, Вадим Казаченко и другие. Ведущим музыкальной части станет Александр Ковалев.

«Возвращаться в прошлое под Новый год – это уже некая традиция. Есть даже такая песня: «С первого по тринадцатое нашего января, сами собой набираются старые номера…». Во время новогодних праздников ностальгические воспоминания становятся особыми — воспоминания о друзьях, ностальгия по старым композициям и событиям, которые под них происходили. А кто как не такие легендарные музыканты с песнями, под которые мы выросли, смогут нас окунуть в эту самую ностальгию?, — говорит Александр. — Я сам вырос на этих композициях, поэтому буду разговаривать со зрителем на одном языке. И я приглашаю всех на наш новогодний эфир! Он будет очень добрым, теплым, красивым и душевным!»

«Мы сделали необычную новогоднюю программу. Скетчи, юмор и позитивное настроение гарантированы! Я считаю, что такой формат намного бодрее привычных «новогодних огоньков», — делится Татьяна Морозова. — Как и моя героиня, я уже начала готовиться к Новому году. Я всегда начинаю заранее, чтобы избежать очередей. В этом году будем праздновать в кругу семьи, а она у нас большая. Стол, конкурсы, веселые шарады, песни и танцы — все это в планах!»

Праздничные дни (с 1 по 7 января)

Чтобы поддержать новогоднее настроение, ТВЦ подготовил для зрителей много ярких премьер. Со 2 по 5 января в 15.00 будут показаны юмористические концерты: «Самый лучший день в году», «Что-то пошло не так!», «Моё второе Я» и «Я уколов не боюсь!».

А по вечерам ТВЦ приглашает зрителей к экранам всей семьей и вместе с гостями, чтобы насладиться праздничными программами. 1 января – «Приют комедиантов», 2-го – новогоднее шоу «Однажды вечером». В музыкальной гостиной канала ТВ Центр вместе с ведущим Александром Ковалевым соберутся знаменитые и любимые артисты ТВ и шоу-бизнеса: Лев Лещенко, Татьяна Буланова, Стас Костюшкин, Сосо Павлиашвили, Варвара, Юлия Савичева, Жасмин, Родион Газманов, Стас Пьеха, Сергей Волчков, Жан Милимеров, Ксения Дежнева, Сергей Любавин, Александр Добронравов. В Новогоднюю ночь они обычно работают, поэтому теперь самое время собраться в теплой компании и поднять бокалы за наступивший год. А заодно поделиться разными историями и воспоминаниями о празднике. Один из гостей даже примерит на себя роль Деда Мороза, чем очень удивит гостей, которые не узнают его за длинной белой бородой и костюмом дедушки. И, конечно, артисты исполнят любимые зрителями песни.

«Однажды вечером» – это очень теплый новогодний музыкальный салон с участием звезд. Он получился не только атмосферным, но еще и очень импровизационным — в нашем сценарии не было ничего заранее предусмотренного, все рождалось прямо на площадке. После съемок участники признавались, что очень соскучились по такому формату. И мне такой формат тоже очень близок, так как это не просто концерт с участием узнаваемых любимых звезд, но и добрые чудесные уютные посиделки в прекрасной компании. И вечером 2го января зрители ТВ Центра, сидя за праздничным столом, вдохнут вместе с нами настоящего новогоднего воздуха!», — рассказывает Александр Ковалев.

3 января телезрители смогут насладиться концертом «Песни нашего двора» с участием Анатолия Журавлева, Виктора Рыбина, Вики Цыгановой, Алексея Колгана, Александра Скляра, Александра Шаганова, солистов театра «Ромэн» и других. А в Рождество будет показан музыкальный концерт ежегодной премии народного доверия «Марка №1 в России». Вечером 7 января выйдет праздничный выпуск Кабаре «Чёрный кот» — тема выпуска «Отцы и дети». В гостях: Андрей Леонов, Ольга Волкова, Екатерина Соломатина, Алена Яковлева, Денис Клявер, Анна Дворжецкая, Любовь и Анатолий Руденко.

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