Codex Rescriptus – первая персональная выставку российского фотографа Дмитрия Булина в МАММ

В рамках «Фотобиеннале-2022» Мультимедиа Арт Музей, Москва совместно с Фондом Still Art представляют первую персональную выставку Codex Rescriptus молодого российского фотографа Дмитрия Булина, победителя грантовой программы Фонда 2021 года.

Дмитрий Булин. Из серии «Красота за пять долларов». 2022. Предоставлено автором

Дмитрий Булин. Из серии «Красота за пять долларов». 2022. Предоставлено автором

Дмитрий Булин. Из серии «Красота за пять долларов». 2022. Предоставлено автором

Дмитрий Булин. Из серии «Красота за пять долларов». 2022. Предоставлено автором

Дмитрий Булин. Из серии «Мир вверх тормашками». 2021. Предоставлено автором

Дмитрий Булин. Из серии «Мир вверх тормашками». 2021. Предоставлено автором

Дмитрий Булин. Портрет мужчины в красном тюрбане. Из серии «Венера 2.0». 2018. Для рекламной кампании универмага «Цветной». Предоставлено автором

Дмитрий Булин. Из серии «Мир вверх тормашками». 2021. Предоставлено автором

Дмитрий Булин. Рождение Венеры. Из серии «Венера 2.0». 2018. Для рекламной кампании универмага «Цветной». Предоставлено автором

Дмитрий Булин. Из серии «Мир вверх тормашками». 2021. Предоставлено автором

Дмитрий Булин. Сотворение Адама. Из серии «Венера 2.0». 2018. Для рекламной кампании универмага «Цветной». Предоставлено автором

«Мы рады представить на Фотобиеннале работы и книгу победителя нашего первого грантового года. Вместе с членами жюри мы отметили особый авторский подход и тонкое мастерство Димы переосмысливать классические образы и соединять их с современностью. Отдельно хочу выразить особую благодарность Ольге Львовне Свибловой за острый кураторский взгляд на творчество нашего победителя и возможность проведения его первой авторской выставки в стенах МАММ. Для Фонда это особенно символично — именно здесь в прошлом году мы объявили о старте грантовой программы, и уже через год вернулись с ярким проектом в музей», — комментирует Елена Карисалова, основательница Фонда Still Art.

Латинское название проекта Дмитрия Булина Codex Rescriptus отсылает к греческому слову «палимпсест». В древности так обозначалась рукопись, написанная на пергаменте, уже бывшем в подобном употреблении. Этот принцип использовали и в Средневековье, когда по старым росписям в храмах или иконным изображениям писали новые. Слово «codex» одновременно означает и книгу, и свод устоявшихся правил и норм, в том числе культурных, поведенческих, религиозных и др.

В трех сериях, вошедших в книгу и представленных на выставке, Дмитрий Булин выстраивает диалог с произведениями Северного Возрождения, Итальянского Возрождения, а также кинематографа первой трети XX века.

Эта художественная стратегия является одной из важнейших как для современного искусства, так и для искусства в целом. Важно, что обращаясь к композиционным, стилистическим, семантическим составляющим художественных произведений прошлого, Дмитрий Булин рефлексирует и артикулирует проблемы нашего времени.

Серия «Мир вверх тормашками!» — диалог с творчеством великого художника Северного Возрождения Питера Брейгеля Старшего. Питер Брейгель, известный также под прозвищем «Мужицкий», часто обращался к нидерландскому фольклору — пословицам и поговоркам, отражавшим пороки и бытовую глупость человека. Они аккумулируют психологические архетипы, свойственные людям на всех этапах развития человеческой цивилизации. Эти же нарративы актуальны и сегодня, они существуют до сих пор практически у всех народов и практически во всех языках, и, как пишет Дмитрий Булин, «независимо от того, что в руках у человека — мотыга или смартфон».

«В серии «Мир вверх тормашками!» художник переосмысливает старинные фламандские пословицы и предлагает свою версию их современного прочтения. Он виртуозно использует в своих постановках композиционные приемы Питера Брейгеля Старшего, а также точно подбирает моделей. Стоит отметить и то, как в проекте подобраны уникальные костюмы. Большая часть одежды и аксессуаров взяты из винтажных коллекций современных модельеров, и, прежде всего, Вивьен Вествуд. Мода также развивается в диалоге с историей моды и историей искусства. Это еще один важный пласт художественного исследования Дмитрия Булина, продемонстрировавшего в своем проекте блистательное владение техникой фотосъемки», — говорит Ольга Свиблова, куратор выставки и директор Мультимедиа Арт Музея, Москва.

В серии «Венера 2.0» Дмитрий Булин предлагает современную интерпретацию картин «Весна» и «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли, «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, «Сотворения Адама» — фрагмент фрески Микеланджело в Сикстинской капелле, «Портрета мужчины в красном тюрбане» и «Портрета четы Арнольфини» Яна Ван Эйка и др. В этих работах его также интересует иконография старых мастеров, которую художник наполняет актуальными смыслами, рефлексируя над современными проблемами, и прежде всего гендерными вопросами.

Третья серия «Красота за 5 долларов» — попытка художника разобраться в том, как извечное желание человека соответствовать определенным эталонам красоты, существует в эпоху индустрии 4.0. С одной стороны, соцсети привели к массовому распространению феномена селфи и открыли каждому многообразные возможности трансформировать свой имидж, а с другой стороны, в еще существующей пока офлайн-реальности, люди верят, что с помощью простых и магических приспособлений можно достичь физического совершенства. Прекрасно зная историю кино, Дмитрий Булин обращается к кинематографу первой трети ХХ века. Именно кинематограф в начале ХХ века превращает актеров в идолов и иконы красоты и стиля.

Выставка Дмитрия Булина Codex Rescriptus в МАММ поддержана Still Art Foundation в рамках основанной Фондом в 2021 году грантовой программы по поддержке и популяризации современной fashion-фотографии в России. Дмитрий был удостоен главного приза, который, помимо выставочного проекта, включает издание книги с широкой ретроспективой работ автора. МАММ выражает благодарность Фонду Still Art и его основательнице Елене Карисаловой за возможность первыми представить выставку талантливого молодого фотографа Дмитрия Булина.

Дмитрий Булин — родился в Красноярском крае. В 2007 году окончил режиссерский факультет ВГИКа им. С.А. Герасимова и начал работать в качестве режиссера-постановщика на российских телеканалах. В 2015 году снял короткометражный фильм «Carpe Diem», который вошел в киноальманах «Русское краткое» и вышел в ограниченном прокате (прокатчик «Пионер»). Начиная с 2008 года, начал совмещать режиссерскую деятельность с портретными и фэшн-съемками. За это время сделал несколько рекламных кампаний. В настоящее время живет и работает в Москве.

Выставка завершит работу 31 июля 2022 года.

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