Галерея Классической Фотографии поддержит «Московскую музейную неделю»

0
34

Галерея Классической Фотографии решила поддержать городскую программу «Московская музейная неделя». Теперь вход в фотогалерею будет свободным каждое третье воскресенье месяца. «Раньше бесплатно посетить галерею можно было только в день открытия выставки. Однако учитывая большой интерес к фотографии и потребность в культурном досуге, было решено сделать наши экспозиции более доступными для всех желающих», — комментирует арт-директор галереи Марк Коберт. Акция позволяет москвичам и гостям столицы распланировать свои выходные и посмотреть все интересующие фотовыставки. Ближайшая дата — 19 июня.

O. WINSTON LINK (American, 1914-2001) Hawksbill Creek Swimming Hole with No. 96 Northbound, 1956

LEONARD FREED (American, 1929-2006) Celebrating Because the Brooklyn Dodgers Won the World Series, 1955 Gelatin silver, printed later 9 x 6 inches (22.9 x 15.2 cm) Signed, titled and dated in ink, 2900$

HELEN LEVITT (American, 1913-2009) New York, circa 1942
 
Галерея Классической Фотографии — постоянный участник социально-значимых акций и событий в Москве, таких как День города, «Ночь Искусств» и «Ночь в музее». Являясь одной из главных столичных площадок, посвящённых фотоискусству, она ежегодно представляет десятки проектов известных российских и зарубежных фотографов. В настоящее время в галерее работает выставка Ананты Дасы «Восемь миллионов четыреста тысяч шагов», посвящённая Индии, а также экспозиция фотонатюрморта «ФотоТОП. Натюрморт 2022», где представлены 200 работ от 50 известных фотографов.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяУчастники форума Леонида Агутина станут звёздами клипов лауреатов чемпионата ArtMasters
Следующая статьяСериалы Пятого канала принимают участие в крупнейшем азиатском кинорынке

Похожие статьиПредоставлено автором