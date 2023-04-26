CRYSTAL BEAUTY AWARDS – лауреаты-2023 названы!

23 апреля в панорамном лофте 90Floor состоялась девятая церемония вручения премии CRYSTALBEAUTYAWARDS 2023. Премия призвана отметить наиболее яркие достижения в области эстетической медицины, косметологии и индустрии красоты. Глобальной целью премии является привлечение общественного внимания к трендам отрасли, продвижение лидирующих технологий, клиник, персон, а также стимулирование развития бизнеса.
Александр Володин
Александра Мицинская
Алексей Анисимов
Алина Бурцева
Дмитрий Бузов
Зураб Бердзенадзе
Иван Чесалин
Юлия Наумова и Светлана Зейналова
Индустрия красоты развивается стремительно, и поэтому важно отмечать лидеров, формировать нужные всем ориентиры и векторы дальнейшего движения вперёд. Это помогает не только профессиональному сообществу, но и всем, для кого важна эстетика лица и тела.
С 2013 года лауреатами премии стали более 150 компаний и специалистов. В этом году, как обычно, тандем пациентов и экспертов выбрал лучших из лучших, ведь высокий уровень конкуренции способствует общему повышению качества услуг.
Лауреатами премии CRYSTAL BEAUTY AWARDS – 2023 стали:
- Алексей Юрьевич Анисимов – к.м.н., пластический хирург.
- Вячеслав Валерьевич Балкизов – к.м.н., пластический хирург.
- Дмитрий Артурович Бузов – пластический хирург, онколог, хирург.
- Алина Александровна Бурцева – врач-дерматолог, косметолог, трихолог.
- Александр Владимирович Володин – к.м.н., пластический хирург.
- Александра Игоревна Мицинская – бариатрический хирург.
- Иван Павлович Чесалин – пластический хирург, трихотрансплантолог.
Среди брендов награды получили:
- центр медицинской эстетики «АКВАТОРИЯ» (Сургут);
- сеть семейных стоматологических клиник ИЛАТАН (Москва);
- интернет-магазин профессиональной косметики класса-люкс Biospashop.ru.
Премии лауреатам вручали эксперты: косметолог и бьюти-эксперт Мария Мельникова, пластический хирург Владислав Морозов, акушер-гинеколог Танзиля Байкулова, бьюти-эксперт Элина Глазырина. А помогали им прекрасные представительницы шоу-бизнеса, которые очень хорошо знают, как важна компетенция бьюти-специалиста: Эвелина Бледанс, Анна Семенович, Алика Смехова, Анна Невская и Светлана Зейналова.
Продолжением красоты и эстетики тела и лица является одежда – именно она создаёт нужный образ, помогает подчеркнуть достоинства и говорит о статусе человека. Бренд стильной одежды VILLAGI в рамках церемонии представил создатель марки Илья Жоров.
Константин и Ольга Андрикопулос
Александр Шахов и Светлана Зейналова
Владислав Морозов и Юлия Колбас
Церемония вручения премии CRYSTAL BEAUTY AWARDS традиционно собирает не только ведущих представителей индустрии красоты, но и светских персон. В этом году мероприятие посетили: Анна Семенович, Эвелина Бледанс, Алика Смехова, Анна Невская, Анастасия Макеева, Анна Пескова, Женя Малахова, Светлана Абрамова, Константин и Ольга Андрикопулос, Надя Ручка, Светлана Зейналова, Алла Довлатова.
Свои музыкальные выступления гостям подарили: Эвелина Бледанс, Александр Шахов, Максим Завидия, Алена Ланская и Даяна Брют.
Вели церемонию Антон Зорькин и Даяна Брют (на фото).Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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