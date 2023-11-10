Российский экспортный центр: на внешних рынках есть потребность в российском вине

О действующих мерах поддержки российских виноделов рассказал в рамках Второго Российского винодельческого форума вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

«Хотел бы рассказать о самом, на наш взгляд, продуктивном механизме продвижения продукции на внешние рынки. В настоящее время у Российского экспортного центра есть постоянно действующие павильоны агропромышленной продукции, где представлены и виноделы, в 6 странах: Китай, Вьетнам, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Турция», - рассказал Алексей Солодов на сессии «Виноград не виноват: есть ли сегодня возможности для международного общения виноделов и продвижения российских вин в мире?».

«Наш турецкий оператор сообщил, что очень ждет заявок от российских виноделов - есть потребность в вине. Одна компания уже представлена - компания «Салют Алко» из Республики Северная Осетия-Алания», - сообщил Алексей Солодов. Он отметил, что, хотя российский павильон в Турции начал действовать всего год назад, российское вино уже достаточно востребовано.

По его словам, подобный интерес к российскому вину есть также в Китае и во Вьетнаме. Например, крымская компания «Массандра» подала заявку на размещение своей продукции в российском дегустационном павильоне во Вьетнаме.

Кроме демонстрационно-дегустационных павильонов РЭЦ, экспортерам вина доступны и такие меры поддержки, как компенсация до 25% стоимости транспортировки продукции. В этом году среди виноделов такую поддержку получила компания из Краснодарского края «Фанагория» на сумму 1,1 миллиона рублей для экспорта в Китай. А в 2022 году компенсацию 0,2 миллиона рублей на экспорт в Израиль, Швейцарию и Финляндию получила «Кубань-Вино».

Также экспортирующие виноделы могут компенсировать до 90% своих затрат на оценку соответствия продукции АПК требованиям, предъявляемым на внешних рынках.

Представители винной отрасли также принимают участие в программе продвижения под брендом «Сделано в России»: на данный момент соответствующие сертификаты получили две компании из Краснодарского края - «Абрау-Дюрсо» и «Кубань-Вино» и компания из Республики Дагестан «Дербентская винодельческая компания».



Большинство мер поддержки и услуг предоставляются в цифровом виде через платформу «Мой экспорт». Применительно к винодельческой отрасли, на платформе стоит иметь в виду возможность продвижения через национальные магазины РЭЦ, приоритетными рынками которых выступают КНР, Вьетнам и Турция. К примеру, компания «Абрау-Дюрсо» в этом году вышла в Китай.

Мы можем собрать достаточно оперативное продвижение винной продукции. Самое главное - она востребована», - резюмировал Алексей Солодов.

Организаторами РВФ выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор – Россельхозбанк.

Фото - Кирилл БОЛОТОВ