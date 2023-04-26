Чек-лист как арендовать квартиру и не разочароваться

Вопрос жилья в столице с ее бешеным ритмом и суетой всегда актуален: найти, продать, арендовать - все это отнимает большое количество времени, нервов и сил. Главное в данном процессе - не прогадать и выбрать максимально выгодный и удобный вариант под конкретный бюджет. Но даже самые желанные жилые объекты под аренду могут таить в себе сюрпризы в виде огромной комиссии риелтору, неподъемного депозита, а в худшем случае - мошенническую схему. Как не попасть в такую ловушку и сэкономить ментальные и финансовые ресурсы, рассказал сервис аренды жилой недвижимости Colife. Специалисты сервиса составили чек-лист, позволяющий снизить риск выбора неподходящего варианта при аренде жилья.

«Основная проблема мегаполиса – дефицит качественных предложений для комфортной жизни, а из-за огромного спроса цена оставляет желать лучшего. Так, лишаясь ощутимой суммы в месяц, можно оказаться в скромной однушке с бабушкиным ремонтом, связанным условиями непрозрачного договора, который часто подписывают не читая. Но, если тщательнее изучить рынок и четко знать критерии по выбору жилья, то можно найти место, которое приятно будет ощущать своим домом», - рассказывает СЕО и сооснователь сервиса аренды жилой недвижимости Colife Артем Бабинов.

Подходим к аренде «с умом»

Перед тем, как подписать договор аренды и перевести деньги за депозит, важно обратить внимание на несколько аспектов, соблюдение которых значительно облегчит жизнь.

На каких площадках искать квартиры?

В 77% случаев россияне используют популярные агрегаторы для поиска жилья, что оправдано: есть удобные фильтры по типу размещения, конфигурации квартиры и дома, стоимости и локации. Рекомендуется использовать как формат списков, так и карту при поиске квартиры, так расширяется поиск и увеличивается возможность найти объекты в одном азимуте с вашей работой или учебой, даже если это другая станция метро.

Также важно знать про альтернативные площадки: часто объекты без комиссии собственники размещают в группах в социальных сетях. Поиск на таких площадках не так прост из-за хаотичности, но там всегда есть уникальные варианты, которые сдаются напрямую от собственника. Кроме того, если дорого снимать в одиночку, то на площадке всегда можно найти соседа.

Публикация объявлений на Авито дешевле, поэтому можно там найти объявления, которых нет на Циане.

Если на агрегаторе нашли подходящее объявление, но от агента, не спешите расстраиваться, введите адрес дома и посмотрите на все объявления в этом доме. Часто агенты дублируют объявления собственников. И одна квартира может экспонироваться и от агента, и от собственника, просто объявления собственников ниже в рейтинге, так как они не покупают платные продвижения.

Мониторим информацию по ценам

Конечно, перед тем как снимать первую понравившуюся квартиру, следует изучить рынок недвижимости, чтобы хотя бы примерно ориентироваться в ценах. В сети достаточно бесплатных калькуляторов для оценки рыночной арендной стоимости объекта. Так можно узнать примерную стоимость квартиры и, возможно, на основании этого поторговаться с собственником.

Уточняем данные о собственнике

Самый простой способ защититься от мошенничества - это самостоятельно заказать выписку из реестра недвижимости о праве собственности на интересующую квартиру. В МФЦ ее можно взять бесплатно, а в сети заказать за 200-300 рублей. Иногда стоит переплатить за доступ к информации о том, кто реальный собственник, чтобы подписать договор именно с ним и обеспечить себе легитимность. Даже если у собственника есть выписка, действительна только та, которой меньше 30 дней.

Подробно обговариваем условия аренды

Нелишним будет перед въездом в квартиру сделать фотографии помещения, мебели и сантехники. Эти фотографии могут стать свидетельством в суде, если собственник постарается списать на вас их поломку. Также перед заключением договора важно подробно обсудить, кто будет нести ответственность за проблемы с сантехникой и отвечать за другие бытовые аспекты. Очень хорошо, если все эти нюансы будут отражены в договоре.

Заключаем договор

Оформление договора – это юридическая защита, которая серьезно поможет в случае возникновения проблем. Также важно получить чек или расписку при передаче денег за аренду. Договор подписывается в присутствии владельца жилья, это убережет от новых требований в будущем.

Не забываем о финансах

Необходимо отложить деньги на оплату депозита, услуг риелтора, переезд и коммунальные услуги заранее, если вы выбираете квартиру в аренду у собственника, в то время, как в коливинге Colife нет комиссии и коммунальных платежей, а клининг включен по умолчанию.

В последнее время стало популярно предлагать собственникам вместо оплаты депозита застраховать жилье. Причем в страховку можно внести пункт о санкциях в случае внепланового выезда жильца. Попробуйте предложить хозяину квартиры страховку вместо депозита, это облегчит вашу финансовую нагрузку при въезде, а для него сумма страховки будет выше депозита в случае реальной поломки.

Проверяем условия

При просмотре квартиры важно удостовериться, что вся бытовая техника работает, а все сломанные и поврежденные предметы сфотографировать и зафиксировать в мессенджере, где происходит общение с арендодателем, чтобы при выезде не вычли оплату из залога за те элементы интерьера, которые были повреждены до въезда. Также стоит сразу проверить квартиру на наличие тараканов и клопов, для этого нужно осмотреть кухню, зону под раковиной, а также матрас кровати.

Обращаем внимание на альтернативные варианты аренды жилья

Большие проблемы со съемом жилья в мегаполисах обусловили появление альтернативных и очень комфортных форматов проживания, один из них - коливинг. Это популярный среди западной молодежи вид совместного проживания. Каждый жилец имеет как собственную комнату или студию, так и пользуется совместно с другими жильцами общественными зонами.

Коливинги в России еще не получили широкое распространение и их преимущество недооценивается, так как плюсы проживания в таком формате пока не для всех очевидны. Люди опасаются дискомфорта при разделении жилого пространства с соседом, но не учитывают, что в коливинге доступны индивидуальные обособленные номера с личным санузлом без доступа других жильцов. Но при этом арендатор получает в пользование целый особняк, в котором есть и коворкинг, и переговорная, и библиотека, и зоны отдыха, кофе-поинт с безлимитным кофе и кухня, а главное - кратный рост во всех сферах жизни, благодаря масштабному комьюнити из единомышленников. А экосистема включает в себя: разговорный английский клуб, лекции, мастер-классы, организованные мероприятия, занятия йогой, пикники и другие способы качественно провести досуг с пользой и приятным общением.

Сервис аренды жилой недвижимости Colife помогает почувствовать себя дома не только в Москве, но и в Турции, а также в Дубае, предлагая для аренды как отдельные квартиры, так и в формате коливингов.

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