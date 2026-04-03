«Цинга» – мистический триллер о пределах человеческой выносливости

Цифровая премьера фильма «Цинга» — мистического триллера о пределах человеческой выносливости и природе изоляции состоится в сети. Картина Владимира Головнева получила главный приз фестиваля авторского кино «Зимний».

Молодой миссионер Фёдор отправляется вместе с отцом Петром на Полярный Урал, чтобы убедить ненецких оленеводов принять крещение. Им предстоит добраться до самого отдаленного северного поселения, где древние мифы не утратили силы, и правят совсем другие боги. Герои пройдут через череду испытаний, сомнений и недоверие местных жителей. Погружаясь в суровую северную среду, они постепенно начинают понимать ее логику. Это путь к себе, без которого невозможно выжить на «краю земли» — месте, где за притягательной красотой может скрываться настоящая угроза.

«Цинга» соединяет элементы мистического триллера с авторским высказыванием о пределах человеческого. Фильм продолжает линию российского авторского кино, обращенного к исследованию внутреннего состояния человека через экстремальные обстоятельства, а также столкновения культур. Это первая игровая работа документалиста Владимира Головнева («Руками», «Рад тебя видеть»).

«Мы вместе с режиссёром выстраивали внутреннюю трансформацию героя — начиная от его решимости перестроить это место и заканчивая крушением всего. Он должен пройти через все грехи, окунуться в бездну своего страха и побороться с чудовищами. Это такой классический путь героя.

Там было так красиво и так здорово. Конечно, были и технические сложности, так как это дебютный фильм режиссёра. Погода постоянно менялась, ветер пронизывал, а нам приходилось наматывать километры пешком. Сколько бы я ни ел тогда, ни на грамм не поправился. Но мы попали в золотой сезон, когда не было ни комаров, ни морозов. Все поля были в ягодах — мы их ели; олени потрясающие. А то, что не было связи, сближало нашу группу. Хочется поблагодарить всю команду за этот опыт», — рассказывает актер Никита Ефремов, исполнитель роли Фёдора.