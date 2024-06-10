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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Объявлены победители Международного конкурса юных чтецов «Живая классика»

editor
By editor
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живая классика

8 июня на X Книжном фестивале на Красной площади состоялся суперфинал XIII Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Из пяти финалистов-россиян и пяти финалистов-гостей из зарубежных стран жюри выбрало трех абсолютных победителей. Лучшими юными чтецами стали Станислав Мартысюк из Беларуси (Ю. Яковлев, «Сердце Земли»), Матвей Гуляницкий из Туркменистана (М. Шолохов «Поднятая целина») и Сиражудин Ахмедханов из Дагестана (Ч. Айтматов «Свидание с сыном»).

«Сегодня на суперфинале зал был полон зрителей. Это очень приятно, потому что люди пришли именно на конкурс, послушать и поболеть за участников. Я очень радуюсь успехам ребят, которые участвовали в конкурсе независимо от того, стали они победителями или нет. Многие начинают продюсировать, кто-то становится режиссером, кто-то играет в театре, кто-то поступает в ведущие вузы на самые разные специальности, но как-будто бы чтение – это путевка к успешному будущему. Есть полное ощущение, что когда ты способен думать, рассуждать и вести диалог с лучшими умами, то у тебя неплохие жизненные перспективы», – сказала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

В жюри конкурса вошли актеры театра и кино Виктор Добронравов и Елизавета Арзамасова, декан актерского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов, писательница Марина Москвина, ректор университета «Синергия» Артем Васильев и художник, режиссер, единственный в России преподаватель Судзуки, преподаватель Института Кино ВШЭ Нана Татишвили.

«Благодарю организаторов за этот прекрасный конкурс и возможность стать членом жюри. Эмоции после конкурса — самые восторженные. Все дети замечательные, каждый участник впечатлил меня по-своему. Видно было, как ребята волновались во время выступления, хотелось всех их поддержать и оценить по-достоинству», – отметила актриса театра и кино Елизавета Арзамасова.

«Сегодня мы все стали свидетелями нешуточной литературной битвы суперфинала “Живой классики”. Ребята очень здорово, искренне и трогательно читали прозу. Было интересно и сложно оценивать детей, они все очень талантливые и харизматичные. Но приходится выбирать, это – неотъемлемая часть любого соревнования», – прокомментировал актер театра и кино Виктор Добронравов.

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» — самый масштабный в России и за рубежом литературный конкурс на русском языке, который проводится уже в 13-й раз. Ежегодно в нем участвует свыше 2,5 млн школьников. Только в этом году в отборочных этапах с отрывками из любимых произведений выступили более 500 000 ребят 10-17 лет из 60 стран и 88 регионов России. Конкурс организован Фондом конкурса юных чтецов «Живая классика» под патронатом Министерства просвещения Российской Федерации.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при Грантовой поддержке Движения Первых и при поддержке АВЦ в рамках Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

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