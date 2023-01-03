Дан старт Всероссийскому художественному конкурсу «Легенды России»

В рамках духовно-патриотического проекта «Легенды России», партнером которого выступает Художественный музей, объявлен Всероссийский конкурс детского и юношеского рисунка. Конкурс направлен на популяризацию героев российской истории и фольклора.
Лучшие работы будут представлены в Государственной Думе Российской Федерации на выставке «Легенды России», приуроченной к Дню защитника Отечества, а их авторы награждены денежными призами и подарками.
Конкурс проводится в трёх номинациях:
- «Легенды прошлого»: образы героев былин, легенд, сказок и притч, герои рода и семьи.
- «Легенды настоящего»: образы героев спорта, науки, культуры, труда, сражений, герои рода и семьи.
- «Легенды будущего»: фантазийные и собирательные образы героев, на которых дети хотят и стремятся быть похожими.
Призовой фонд (в каждой номинации!):
- 1 место — 15 000 рублей;
- 2 место — 10 000 рублей;
- 3 место — 5 000 рублей;
- Гран-при — 30 000 рублей.
Техническое задание для конкурсантов:
- К конкурсу принимаются работы, выполненные в любой художественной технике.
- От одного участника (до 18 лет!) принимается 1 работа.
- К каждой работе необходимо приложить описание с текстовым изложением того, что представлено на рисунке.
- Размер работ от 20 см до 130 см.
- Работы принимаются в электронном формате *.jpg с описанием на электронную почту legendy-rossii@mail.ru в срок до 1 февраля 2023 года.
- Отобранные к выставке работы необходимо прислать в Москву в срок до 10 февраля 2023 года.
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