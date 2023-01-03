В Москве состоится финал XI Международного юношеского конкурса имени П.И.Чайковского

Изначально проведение 11-го конкурса для молодых музыкантов под девизом «30 лет музыкального совершенства» было запланировано в 2020-м году в г. Чэнду (КНР), однако в связи с пандемией коронавируса даты проведения несколько раз менялись. В связи с действующими ограничительными мерами на территории КНР, было принято беспрецедентное решение о проведении первых двух туров конкурса в онлайн формате, а традиционный финал, где предусмотрены живые очные прослушивания в сопровождении симфонического оркестра, оперативно перенесли в Россию. Право принимать финальные мероприятия получили Москва и Санкт-Петербург.





В этом году в трех номинациях конкурса («Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель») приняли участие 128 музыкантов из 14 стран (Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Япония, Р. Корея, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Турция, Италия, Литва, Швеция, США). В финал прошли 27 музыкантов из России, Китая, Республики Корея и США. В состав жюри конкурса вошли 36 выдающихся музыкантов, педагогов и деятелей музыкального искусства из 13 стран мира (Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Китай, Япония, Р. Корея, Вьетнам, Венгрия, Финляндия, Эстония, Великобритания, Испания). Председателями жюри в этом году стали ректор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского Александр Соколов, Народный артист РФ Сергей Ролдугин и Народный артист СССР Виктор Третьяков.



Итоговые прослушивания по специальности «Виолончель» открыты для зрителей и пройдут в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии в сопровождении симфонического оркестра Ленинградской области 9 января в 14.00.



Живые прослушивания финалистов по специальности «Скрипка» и «Фортепиано» пройдут в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра в Большом зале Московской консерватории 11 и 12 января в 14.00. Здесь же 14 января в 18.00 состоится Гала-концерт победителей, в котором примут участие заслуженные артисты из состава жюри — Сергей Родулгин, Айман Мусахаджаева, Фредди Кэмпф, Алексей Васильев, Сайёра Гафурова, Юджин Каваи, Суах Е и другие.



Международный юношеский конкурс имени П. И. Чайковского, основанный в 1992 году – крупнейшее профессиональное соревнование для молодых музыкантов по специальностям «фортепиано», «скрипка», «виолончель». За свою 30-летнюю историю конкурс проводился в 6 странах (Россия, Казахстан, Япония, Китай, Р.Корея, Япония, Швейцария) и 9 городах. XI Международный юношеский конкурса имени П.И.Чайковского проводится Ассоциацией лауреатов Международного конкурса имени П.И.Чайковского при поддержке Министерства культуры РФ, Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова, Российской академии музыки имени Гнесиных и Государственного Мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского.

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