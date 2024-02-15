Даниил Воробьев, Мария Ахметзянова и другие популярные российские актеры озвучили сборник новелл о любви

Онлайн-кинотеатр KION и книжный сервисе «Строки» ко Дню всех влюбленных выпустили сборник новелл по мотивам киноальманаха «Осторожно – любовь». Он выйшел как в электронном виде, так и в аудиоверсии, озвученной актёрами киноальманаха, среди которых Даниил Воробьев, Мария Ахметзянова, Павел Баршак и другие.

Это истории самых разных людей: от студентов до топ-менеджеров, от счастливых жён и мужей до молодых ребят, которые только начинают искать личное счастье, от приверженцев традиций до любителей экспериментов. Авторы показывают разные взгляды современных людей на отношения, секс и любовь, откровенно рассуждают о том, что такое верность и как на светлые чувства влияют тайны. А ещё не боятся говорить об абьюзе, случайных встречах и последствиях, которые они несут.

«Для меня это была неожиданная и радостная возможность — никогда раньше не имела опыта в новеллизациях, вообще не совсем себе представляла, что это такое. Сценарий стал для меня своеобразным разговором в поезде — первообразом переживания, из которого я создала, кажется, почти мою историю», – рассказала о проекте Александра Шалашова, автор рассказа «Уровень».

Роли в короткометражных фильмах играют известные актеры: Марина Александрова, Мила Ершова, Павел Баршак, Даниил Воробьев, Анастасия Красовская, Илья Малаков, Рина Гришина и многие другие. За камерой новелл, написанных современными сценаристами и драматургами (Лора Дорова, Дарья Воротынцева, Илья Замешаев, Анна Писаренко), молодые режиссеры: Степан Коршунов, Раушания Рахимова, Александр Цой, Антон Бильжо.