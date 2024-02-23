Олеся Яжук поделилась впечталениями о романе Тимоте де Фомбеля «Альма. Ветер крепчает»

В издательстве «Самокат» недавно вышел роман Тимоте де Фомбеля «Альма. Ветер крепчает», который рассказывает о конце великолепного XVIII века, когда океаны еще бороздили парусные суда, а рассказы о пиратах звучали из уст тех, кто о них знал не понаслышке. Но главная ценность этого произведения заключается в том, что автор присоединяет к морским приключениям сложнейшие темы работорговли и взросления.

Иногда кажется, что времена, когда дети зачитывать книгами о пиратах и благородных разбойниках, безвозвратно ушли. Библиотекари говорят, что «Капитан Блад» Рафаэля Сабатини и «В дебрях Борнео» Эмилио Сальгари не пользуются прежним спросом. Но «Альма» стала той историей, которая вполне может возродить интерес к историческим романам. К тому же написана она современным автором с учетом восприятия текста нынешними подростками. И в 2021 году получила престижную литературную премию Sorcières.

Европа и Африка, Атлантический океан и Карибское море, многолюдный порт Лиссабона и таинственный безымянный остров… География повествования де Фомбеля весьма обширна. На страницах, с которых веет то ветром саванны, то отголосками шторма, найдется место благородным простолюдинам и ангелоподобным обманщикам. Интриги и хитросплетения начинаются в кабинетах и расползаются на многие мили кругом. Воришка превращается в юнгу, а пиратская карта с шифром становится для него не только индульгенцией, прощающей его грехи, но и возможностью остаться в живых.

Темнокожая девочка Альма ищет брата. Корабль мчится на всех парусах, чтобы вывезти с Черного континента несколько сотен душ для продажи в рабство. Капитан утверждает, что главное в таком опасном путешествии – «не брать ни грамма сострадания». И за его словами стоят многолетний опыт и суровые будни.

Автор позволяет читателям задаваться самыми разными вопросами. Так ли хрупка дочь судовладельца Бассака, в честь которой корабль назвали «Нежной Амелией»? Почему стычки между африканскими племенами были очень выгодны европейцам? Почему поношенная одежда погибших в море продавалась за большие деньги у грот-мачты? Он ответит на все, но не сразу, дав время поразмыслить.

Это книга о том, что именно помогало людям выжить, будучи запертыми в душном чреве корабля. И о том, что иногда можно зацепиться только за удачу, как это неоднократно делает мальчик Жозеф Март.

В одном из своих интервью Тимоте де Фомбель сказал, что книга появилась из его подростковых мыслей о несправедливости рабства. Он с семьей жил в Гане и видел места, из которых отправлялись через Атлантический океан корабли с живым грузом.

Книга подойдет подросткам, увлеченным историей, и взрослым, которые выросли на Сабатини и Стивенсоне. «Альма. Ветер крепчает» – грустное и серьезное повествование с невероятными совпадениями и ошеломляющими догадками, которые обязательно должны быть в хорошем историко-приключенческом романе.

Олеся ЯЖУК