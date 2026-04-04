Деловая программа фестиваля «Неизвестная Россия» собрала более 155 000 зрителей онлайн

Фестиваль документального кино «Неизвестная Россия» подвёл итоги деловой программы: благодаря онлайн-формату прямые трансляции мероприятий увидели более 155 000 человек из всех регионов страны. Организаторы сохранили все записи выступлений — теперь эксперты, инсайды и профессиональные дискуссии доступны 24/7 в удобное время.

«Мы хотели, чтобы знания и диалог о будущем неигрового кино вышли за пределы фестивальных залов. И это удалось: зрители от Калининграда до Владивостока смогли принять участие в нашей Деловой программе онлайн. Теперь эта библиотека контента открыта для всех, кто хочет глубже погрузиться в темы документалистики, медиа и культуры», — отмечают организаторы.

О киноиндустрии и новых возможностях

Пленарная дискуссия: «Время новых возможностей для неигрового кино в России»

Куда движется российская документалистика? Какие инструменты поддержки работают, а какие — только в планах? Эксперты разбирают тренды, вызовы и точки роста.

Пленарная дискуссия: «Роль видеоконтента в популяризации географических открытий и природных достопримечательностей России»

Как через документальное кино показать красоту и масштаб России? Кейсы, которые вдохновляют путешествовать и снимать.

Диалоги с блогерами, продюсерами и зрителями

Паблик-ток: «Открываем неизвестную Россию с блогерами»

Как блогеры меняют ландшафт документального контента? Честный разговор о форматах, монетизации и доверии аудитории.

Шоукейс: «Лучшие документальные проекты на онлайн-платформах и в блогосфере от ИРИ»

Топ-проекты, которые уже набрали миллионы просмотров: разбираем, почему они «выстрелили» и как повторить успех.

Технологии, ИИ и будущее контента

Паблик-ток: «Кино после ИИ»

Нейросети в сценариях, монтаже и продвижении: угроза или инструмент? Практические примеры и прогнозы от индустрии.

Паблик-ток: «Роль кино и медиа в формировании новых культурных трендов»

Как документалистика влияет на общественное мнение и формирует повестку? Дискуссия о силе визуального сторителлинга.

Музыка, книги, криминал и другие грани контента

Книжный лекторий: «Музыкальный продакшн в киноиндустрии»

Как звук и музыка создают эмоцию? Секреты работы композиторов и саунд-дизайнеров в документальном кино.

Книжный лекторий: «Неизвестная Москва. Раскрываем тайны столицы через кино и книги»

Москва, которую вы не знали: исторические расследования, архивные кадры и литературные параллели.

Книжный лекторий: «Кинематографическая правда Ларса Фон Триера»

Провокация как метод: разбираем эстетику и философию одного из самых спорных режиссёров современности.

Книжный лекторий: «Трукрайм в кино и литературе»

Почему нас так тянет к реальным преступлениям? Грань между этикой и зрелищностью в жанре truecrime.

Индустрия, фестивали и новые правила игры

Паблик-ток: «Кино ограниченного проката и кинофестивали в условиях новых запретов на размещение рекламы в соцсетях»

Как продвигать авторское кино, когда привычные каналы закрыты? Стратегии выживания и роста

Паблик-ток: «Документальное кино в фестивальном ландшафте России». Карта фестивалей, критерии отбора, логистика подачи: гид для авторов от практиков.

Мастер-класс от Эрнеста Мацкявичюса

Эксклюзив: работа с информацией, интервью и монтажом в документалистике. Практические приёмы от известного журналиста и телеведущего: как делать кино, которому доверяют.

Фестиваль проводился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.