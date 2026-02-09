Демонстрация мультимедийной выставки «Быть Ван Гогом» на ВДНХ продлена

Работа иммерсивной мультимедийной выставки «Быть Ван Гогом» в павильоне № 67 «Карелия» на ВДНХ продлена до 4 марта. Планировалось, что выставка завершит работу в январе, но в связи с большим интересом к проекту его демонстрация продолжается.

В проекте «Быть Ван Гогом» около 200 изображений картин, эскизов и редких архивных материалов собраны в одну экспозицию с помощью мультимедийных технологий. Выставка объединяет ключевые работы Винсента Ван Гога и его искренние, наполненные творческими исканиями письма брату Тео. Проект представляет собой видеоповествование, в котором художник, оживая на экране, делится мыслями и сопровождает зрителя по страницам своей творческой биографии. Инсталляция дополняется анимацией картин и оригинальной музыкой.

Формат выставки, который объединяет живописные изображения и новейшие технологии, оказался интересным самому широкому кругу зрителей. Многочисленные гости отмечают, что здесь действительно стираются границы между зрителем и гением, между прошлым и настоящим. Многомерная модель творческого мира художника позволяет представить, какой спектр эмоций Ван Гог вложил в каждое полотно.