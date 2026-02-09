На церемонии открытия Года единства народов России состоялась презентация фестиваля «Таврида.АРТ»

В Национальном центре «Россия» Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был дан старт Году единства народов России. В центре внимания в 2026 году будет единый культурный код всех народов нашей страны, который создают общие ценности, русский язык и культура. «Таврида.АРТ» в рамках церемонии представила своё главное событие — Фестиваль молодого многонационального искусства, который уже в восьмой раз объединит на одной площадке всё разнообразие российской культуры. События «Таврида.АРТ» реализуются при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».

Старт Году единства народов России был дан в рамках масштабного марафона «Россия — семья семей» Общества «Знание». Просветительский проект, направленный на укрепление единства, межнационального согласия и взаимопонимания между народами России, объединил более 5 600 человек, представляющих 194 народа страны.

«Русский народ ещё молодой народ, пассионарный, устремлённый в будущее. Но постепенно на таких же основах складывалась и наша многонациональная страна Россия, когда в неё вливались разные народы. Что важно и интересно? Складывалась она по-разному. Но что было самым главным? Бесконечное уважение к тем народам, которые входили в Россию, полное уважение к их культуре и их традициям, к их духовным ценностям. Именно поэтому на протяжении веков ценности у нас и становились общими. Внешне они, безусловно, отличаются друг от друга — и это очень важно, это хорошо, это надо поддерживать, — но базовые ценности являются общими», — отметил в рамках торжественной церемонии старта Года единства народов России Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Одним из основных смыслов этой инициативы станет укрепление единой гармоничной культурной среды и общей идентичности народов России. Поэтому мероприятия, посвящённые нашей культуре, станут неотъемлемой частью Года единства народов России.

Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» ежегодно объединяет тысячи представителей культуры и творческих индустрий на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму. В этом году событие вновь станет крупнейшей точкой сбора молодых творцов из всех регионов России, а гостей будут удивлять программой, посвящённой современному искусству с национальным колоритом и традиционной культуре в свежем прочтении.

«Фестиваль «Таврида.АРТ» — главное событие, которое проходит на площадке нашего арт-кластера в Крыму. Это настоящая витрина современного российского искусства, которая ежегодно знакомит гостей с лучшими проектами молодых творцов и профессионалов творческих индустрий. Поэтому если занимаешься искусством, то обязательно должен побывать на фестивале. В Год единства народов России мы представим в программе разную, самобытную культуру нашей страны, покажем зрителям многообразие современного искусства с национальным колоритом», — рассказала генеральный директор АНО «Таврида.АРТ» Ксения Артемьева.

В рамках презентации события в Национальном центре «Россия» резиденты арт-кластера «Таврида» представили проект «Таврида.АРТ» и рассказали о возможностях, которые он предлагает молодым творцам. Исполнительница и автор песен Варя Судина, творческий дуэт NANSI & SIDOROV, а также поэт, артист проекта «Настоящие» и эксперт программ арт-кластера Марк Лешкевич пригласили всех на фестиваль «Таврида.АРТ».

В рамках марафона «Россия — семья семей» Общества «Знание» государственные деятели, учёные, мастера культуры и спорта, Герои России говорили с молодёжью о силе единства народов нашей страны, культурном наследии, роли русского языка, а также о борьбе за правду и общих победах. В Национальном центре «Россия» прошли концерты с участием звёзд эстрады, творческие, спортивные и кулинарные мастер-классы, а также онлайн-викторина. Фестивальная программа марафона объединила молодёжь России и гостей из ближнего зарубежья и показала богатство общей истории и культуры народов нашей страны. Артисты AY YOLA, Мирави, Миа Бойка, UUTAi, русский народный танцевальный коллектив «Русы», бурятский этноцентр «Номин» исполнили номера, в которых представили разные федеральные округа страны. Также на сцене выступили Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо», певица Татьяна Куртукова. К церемонии открытия в режиме онлайн присоединились представители всех 89 субъектов нашей страны, в том числе арт-резиденция «Тавриды» в Херсонской области — Творческий посёлок «Счастливцево».

В программу события также вошли разнообразные прикладные мастер-классы от резидентов арт-кластера «Таврида», на которых гости создавали кокошники, декоративные подвески и кулоны, расписывали интерьерные украшения, холщовые сумки и миниатюрные наличники. Кроме того, арт-кластер «Таврида» совместно с Обществом «Знание» подготовили акцию «Хоровод дружбы». Ребята образовали большой круг, который стал символом единства, взаимопонимания и преемственности. Акция продолжится в регионах России и пройдёт по всей стране.

Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»