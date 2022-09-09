Озерский театр кукол получил грант Российского фонда культуры

Идея постановки спектакля «История о маленьком дядечке» возникла в процессе проведения творческой лаборатории «Театр Наций – театрам атомных городов», в рамках программы «Территория культуры Росатома». Из одного большого процесса вырос другой – в репертуаре Озерского театра кукол «Золотой петушок» появится новый спектакль. История для детей и взрослых о важности живого общения. Автор инсценировки Ксения Павлова, она же поставит этот добрый и очень светлый спектакль.

В основе сюжета книга Барбру Линдгрен – классика шведской детской литературы. Притча-сказка «История о маленьком дядечке» была написана в 1979 году, но особый отклик у читателей нашла в 2010 году. С каждым годом интерес к ней растет. Видимо приходит понимание остроты проблемы одиночества. Спектакль подарит невероятное чувство сострадания и симпатии к пожилому человеку.

Каждый в каких-то жизненных ситуациях остается наедине с собой. Молодежь это тяготит мало: социальные сети, гаджеты заменили живое общение. Пожилые люди другие, их душа и мироощущение настроены на общение, контакт человека с человеком, а этого сейчас становится все меньше. Одиночество, когда оно длится годами, становится серьезной проблемой. Об этом спектакль Ксении Павловой «История о маленьком дядечке». Режиссер предлагает свой способ решения, побуждает к разговору о том, как не вырастить поколение бездушных и безучастных людей.

Озерский театр кукол «Золотой петушок» стал победителем Всероссийского конкурса по поддержке молодой режиссуры и получил грант на постановку спектакля от Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры».

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