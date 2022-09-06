Москвичей и представителей более 80 НКО объединит столичный фестиваль «Город неравнодушных»

В Парке Горького 10–11 сентября пройдет приуроченный к 875-летию столицы фестиваль «Город неравнодушных». Как рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, мероприятие посвятят волонтерству, спорту, благотворительности и знакомству горожан с программами социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

«Парк Горького станет местом встречи волонтеров, любителей активного образа жизни и неравнодушных москвичей, которые участвуют в добрых делах. В программе фестиваля —выступления артистов, мастер-классы, спортивные занятия и многое другое. Благотворительные фонды подготовили лекции и тренинги для тех, кто хочет помогать. О своей работе расскажут представители более 80 социально ориентированных НКО», — рассказала Наталья Сергунина.

Фестивальное пространство поделят на несколько тематических зон. На входе все гости получат паспорт жителя города неравнодушных: за посещение каждой локации и участие в активностях в него будут ставить печати. Собравшие полный комплект получат подарки: ветровку, сумку-шопер или футболку.

Начать знакомство с фестивалем посетителям предлагают в «Спортсквере». В субботу там проведет зарядку чемпион мира по боксу Григорий Дрозд, а в воскресенье — двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Все желающие также смогут поучаствовать в турнире по уличному баскетболу.

В зоне под названием «Арт-берег» у Крымского моста соберутся творческие коллективы. Молодые исполнители устроят фристайл-батл, а художники займутся живописью под открытым небом.

Вдоль Москвы-реки расположится «Набережная добра», где будут проводить лекции и профориентационные тренинги представители благотворительных фондов. Участникам расскажут, как начать карьеру в некоммерческом секторе и какие навыки для этого необходимы. Там можно будет познакомиться с потенциальными работодателями. Помимо этого, пройдут мастер-классы по ораторскому искусству, изготовлению аксессуаров, свечей и поделок из глины. Все необходимые для творчества инструменты участники получат на месте, а готовые изделия заберут домой.

На встречу с горожанами приедут и обитатели московских приютов для животных — 40 котов и кошек. Посетители смогут бесплатно забрать понравившегося питомца домой по договору об ответственном содержании, для этого потребуется паспорт. Еще на фестивале будет работать маркет с полезными сувенирами, все средства от продажи которых пойдут на благотворительность. А завершит мероприятие концерт «Неравнодушные сердца».

Более подробная информация на сайте фестиваля «Город неравнодушных».

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