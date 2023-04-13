16 апреля, в День исторического и культурного наследия Москвы, в музее-заповеднике «Коломенское» и усадьбе Измайлово можно бесплатно посетить постоянные экспозиции и временные выставки, послушать лекции и экскурсии и принять участие в мастер-классах.

Коломенское

Церковь Вознесения — шедевр мировой архитектуры, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО и главная точка притяжения музея-заповедника. В подклете храма представлена постоянная экспозиция, в которой можно увидеть обмерные чертежи, фотографии, проекты архитекторов XIX–ХХ веков, подлинные фрагменты первоначального белокаменного декора XVI века и другие объекты, найденные при проведении археологических раскопок. 16 апреля в церкви Вознесения будет открыт лекторий. В 12:00 кандидат искусствоведения Павел Николаев расскажет об истории строительства и художественной ценности храма. А в 14:00 искусствовед, экскурсовод проекта «Москва глазами инженера» Марина Иванова прочитает лекцию об архитектурной символике христианского храма.

Окунуться в атмосферу русской старины можно, побывав в Водовзводной башне, Домике Петра I и Передних воротах, где открыты постоянные экспозиции.

Прогуляться в районе Государева двора и посмотреть на церковь Вознесения, Спасские и Передние ворота, Кормовой и Сытный дворы, церковь Казанской иконы Божией Матери и Дворцовый павильон 1825 года можно на экскурсии «Коломенское: как все начиналось (музей 100 лет назад)». Гиды расскажут о том, как благодаря усилиями архитектора Петра Барановского эта усадьба получила статус музея.

В выставочном зале «Атриум» представлена экспозиция «Город чудный, город древний… Искусство русского строителя XIV–XIX веков».

Во Дворце царя Алексея Михайловича можно посетить интерьерные экспозиции и временные выставки «Кокошник. Традиции красоты», «Московские усадьбы в творчестве художника Виктора Маторина» и «Во всем дойти до совершенства. Творчество художницы Виктории Синельниковой». Дети смогут принять участие в музейном занятии «Дитя воспитать — что храм построить», на котором узнают, как воспитывали и чему обучали царевичей и царевен. На лекции «Знакомьтесь, музей-заповедник!» слушатели узнают подробности прошлого и настоящего музея в Коломенском. В рамках мероприятий Года педагога и наставника состоится встреча с художником Виктором Маториным и его учениками, а после — мастер-класс с участием молодых живописцев, участников арт-резиденции «Золотая осень в Коломенском».

Лучший способ провести время всей семьей и побыть на природе, не покидая города, — заглянуть в Этнографический комплекс, в который входят Конюшенный и Соколиный дворы и несколько усадеб — пасечника, коломенского крестьянина и кузнеца. Дети смогут увидеть лошадей, ловчих птиц и познакомиться поближе с бытом крестьян конца XIX — начала XX века. А еще посмотреть выставки «Сказки в предметах крестьянского быта» в Усадьбе коломенского крестьянина и «Секрет с замочком» в Усадьбе кузнеца.

Измайлово

Экспозиция «Измайлово — царская вотчина XVII века» рассказывает о времени расцвета усадьбы Измайлово. Здесь можно увидеть уникальную коллекцию чертежей измайловских земель, изразцы, сельскохозяйственные инструменты, памятники деревянной и белокаменной резьбы, подлинную водопроводную трубу XVII века, кирпичи с клеймами царских кирпичных заводов и подзорную трубу из венецианской мастерской Леонардо Семитеколо.

В экспозиции «Открытое хранение. Печи и изразцы» можно увидеть лучшие образцы архитектурной керамики из коллекции музея-заповедника, насчитывающей около 16 тысяч предметов. Среди экспонатов — изразцы, украшавшие церкви и другие постройки, керамические панно, печные изразцы. На их примере можно проследить, как менялась керамика — от полихромных изразцов XVII века до расписных сюжетных изразцов XVIII века. Особая часть коллекции — камины и печи немецкого и финского производства второй половины XIX века, выполненные в стиле модерн. Размещение выставки на Измайловском острове обусловлено соседством с Покровским собором, изразцовый декор которого выполнен лучшими мастерами второй половины XVII века Игнатом Максимовым и Степаном Ивановым по прозвищу Полубес.

Обзорная экскурсия «Государев двор в Измайлове» знакомит с памятниками архитектуры эпохи царя Алексея Михайловича и его преемников, с бытом царственных обитателей Государева двора ХVII–ХVIII веков, с хозяйственной жизнью государевой вотчины.

Объекты, выставки и экспозиции открыты с 10:00 до 18:00.

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