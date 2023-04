Выставка Дмитрия Гаева-Орлова «Систематизм. Конструктивизм. Иконография» открылась в Elohovskiy Gallery

Новая выставка Дмитрия Гаева-Орлова открывается в Elohovskiy Gallery 13 апреля и продлится до 15 мая. Художник стал родоначальником направления Систематизм Арт и на протяжении 30 лет развивает его. Новая выставка станет еще одной возможностью ознакомиться с творческим наследием автора.

Дмитрий Гаев-Орлов получал образование в знаменитых учебных заведениях в Нью-Йорке: School of Visual Arts, Hunter College of The City University of New York, Pratt School of Architecture, Fashion Institute of Technology и Parsons School of Design.

Выставка в Elohovskiy Gallery будет состоять из серии картин, изучающих «единый замысел Бога» при помощи приёмов Концептуального Минимализма и геометрических символов. Систематизм Арт как авторское направление было главной темой уже более 50 экспозиций по всему миру.

С 13 апреля по 15 мая посетители галереи смогут познакомиться с творчеством Дмитрия, исследовать синтез науки, искусства и духовной практики и узнать больше о философии художественного направления Систематизм Арт.

