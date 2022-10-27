День кабельщика ГК «Москабельмет» отметил открытием фотовыставки

Ко Дню работника кабельной промышленности в ГК «Москабельмет» открылась тематическая выставка. Совместно с Алюминиевой Ассоциацией предприятие организовало экспозицию, посвященную применению алюминия в производстве кабельной продукции.

День работника кабельной промышленности «Москабельмет» отметил в особой атмосфере – среди партнеров, коллег и друзей. На территории предприятия состоялось торжественное открытие тематической выставки, приуроченной к отмечаемому в этом году 90-летию алюминиевой отрасли России. Экспозиция «Алюминий в кабельной отрасли: от электролиза до готового кабеля» разместилась в красивом сквере, в окружении кованых фонарей и скамеек, рядом со знаменитой Эйфелевой башней.

В экспозицию включены фотографии, демонстрирующие процесс изготовления современного кабеля с жилой из алюминия и алюминиевого сплава. Показаны все этапы – от получения алюминия электролизом, производства сплава и алюминиевой катанки до изготовления конечной продукции на кабельном предприятии.

Среди гостей церемонии открытия фотовыставки – представители Государственной Думы, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Московской торгово-промышленной палаты, Префектуры ЮВАО, Московской конфедерации промышленников и предпринимателей ЮВАО, Московской Федерации Профсоюзов, Ассоциации «Электрокабель», ВНИИКП, Медиахолдинга «РусКабель», который является информационным партнером мероприятия. Также на праздник были приглашены ветераны предприятия и его заслуженные работники. На открытии вставки выступил генеральный директор ГК «Москабельмет», руководитель сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации Павел Моряков. Он рассказал о том, какие вехи развития алюминиевой отрасли связаны с историей завода.

Место, где развернута экспозиция, выбрано неслучайно. «Москабельмет» – это первое отечественное кабельное предприятие, его история началась еще в 1895 году. Сейчас «Москабельмет» входит в число лидеров отечественной кабельной промышленности и поставляет продукцию на стратегически важные для страны объекты. В их числе атомные электростанции, Московский метрополитен, аэропорты, жилые комплексы, больницы, спортивные сооружения. Выставка, организованная совместно ГК «Москабельмет» и Алюминиевой Ассоциацией, будет открыта для посещения до конца ноября. В период работы экспозиции организаторы проведут две экскурсии для всех желающих: 3 и 17 ноября. Для участия в экскурсиях необходимо записаться через соответствующий раздел на сайте Алюминиевой Ассоциации.

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