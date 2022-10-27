АССОЦИАЦИИ ГАЛЕРЕЙ – ДВА ГОДА

26 октября исполнилось два года с момента создания Ассоциации галерей (АГА), основанной в 2020 году по инициативе Фонда поддержки и развития современного искусства Винзавод. Впервые в истории российского арт-рынка объединились 22 ведущие галереи страны.
Ассоциация галерей стала необходимой инициативой, которая смогла консолидировать рынок современного искусства. В течение двух лет работа ассоциации велась по ключевым для отрасли направлениям: стандартизация деятельности; построение диалога с государственными структурами; ценообразование; организация прозрачной системы пополнения музейных фондов предметами современного искусства; логистика и таможня; международная деятельность.
Деятельность Ассоциации галерей сопровождалась дискуссионной программой AGA Talks – это серия публичных и закрытых бесед с экспертами арт-индустрии. В рамках встреч члены АГА и ведущие эксперты российского арт-рынка обсуждали вопросы, связанные с локальными особенностями, мерами поддержки арт-рынка и его потенциалом в международном масштабе. AGA Talks состоялись, в том числе, на таких крупных площадках, как международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, ярмарка молодого современного искусства blazar и ярмарка АРТ МОСКВА.
О предварительных итогах работы Ассоциации галерей по направлениям
Стандартизация деятельности
Руководитель группы – Елена Селина
Кодекс этики стал первым программным документом, который АГА инициировала и совместными усилиями разработала под руководством одного из первых галеристов России Елены Селиной. Кодекс этики – это своего рода дорожная карта, составленная на основании тридцатилетней практики российских галеристов и позволяющая сделать взаимодействие галерей с художниками, коллекционерами и между собой прозрачным и понятным.
На основании принципов кодекса юридическая компания Delcredere разработала базовые шаблоны договоров для галерейной деятельности – документы, регулирующие взаимоотношения между галерей и художником, галереей и коллекционером, галереей и галереей, галереей и дилером.
Построение диалога с государственными структурами
Руководитель группы – Софья Троценко
Заключено партнерское соглашение с Департаментом предпринимательства города Москвы и Агентством креативных индустрий. Ассоциация галерей регулярно принимает участие в обсуждении законодательных инициатив по проектированию и корректировке мер поддержки арт-бизнеса, в том числе, на таких важных деловых площадках, как Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум.
Ценообразование
Руководитель группы – Ксения Подойницына
На данный момент среди галеристов проходят согласования базовых диапазонов цен, на которые в дальнейшем смогут опираться новые участники арт-рынка. Ведется работа по внедрению искусства в финансовую систему как одного из инструментов диверсификации инвестиционных портфелей.
Организация прозрачной системы пополнения музейных фондов предметами современного искусства
Руководители группы – Сергей Попов, Емельян Захаров
Была собрана база художественных музеев России. Совместно с музейными сотрудниками был проведен анализ существующей ситуации с процессом закупок, в результате чего АГА совместно с Delcredere формирует программу корректировки законодательства.
Сегодня ассоциация работает на созданием единой базы работ музейного уровня от галерей – членов АГА, которая сможет упростить взаимодействие региональных музеев с ключевыми игроками современного арт-рынка России.
Таможня и логистика
Руководитель группы – Александр Шаров
Работа группы направлена на нивелирование барьеров, препятствующих ввозу и вывозу произведений искусства и затрудняющих интеграцию российского искусства в международный рынок. Совместно с Дианой Моцонашвили, совладельцем компании Fine Art Way (партнер АГА) и экспертом по внутренним и международным перевозкам, была создана памятка по принципам перевозки и декларирования искусства.
Международная деятельность
Руководители группы – Марина Гисич и Емельян Захаров
Ассоциация галерей стала членом Федерации европейских ассоциаций галерей (FEAGA) и участвует в общих собраниях и обсуждениях.
Напомни, Ассоциация галерей (АГА) была создана в 2020 году по инициативе российских галерей современного искусства и Фонда поддержки современного искусства “Винзавод”. На данный момент в Ассоциацию галерей входит 22 ведущие российские галереи из трех городов России.
Миссия Ассоциации – поддержание среды для активного развития российского современного искусства, обеспечения роста объемов арт-рынка и его грамотной оценки, повышения уровня экспертизы, популяризации практик коллекционирования и включение российского современного искусства в международный процесс. Помимо работы по стратегическим направлениям, АГА реализует дискуссионные проекты на различных площадках.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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