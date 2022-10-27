АССОЦИАЦИИ ГАЛЕРЕЙ – ДВА ГОДА

26 октября исполнилось два года с момента создания Ассоциации галерей (АГА), основанной в 2020 году по инициативе Фонда поддержки и развития современного искусства Винзавод. Впервые в истории российского арт-рынка объединились 22 ведущие галереи страны.

Ассоциация галерей стала необходимой инициативой, которая смогла консолидировать рынок современного искусства. В течение двух лет работа ассоциации велась по ключевым для отрасли направлениям: стандартизация деятельности; построение диалога с государственными структурами; ценообразование; организация прозрачной системы пополнения музейных фондов предметами современного искусства; логистика и таможня; международная деятельность.

Деятельность Ассоциации галерей сопровождалась дискуссионной программой AGA Talks – это серия публичных и закрытых бесед с экспертами арт-индустрии. В рамках встреч члены АГА и ведущие эксперты российского арт-рынка обсуждали вопросы, связанные с локальными особенностями, мерами поддержки арт-рынка и его потенциалом в международном масштабе. AGA Talks состоялись, в том числе, на таких крупных площадках, как международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, ярмарка молодого современного искусства blazar и ярмарка АРТ МОСКВА.

О предварительных итогах работы Ассоциации галерей по направлениям

Стандартизация деятельности

Руководитель группы – Елена Селина

Кодекс этики стал первым программным документом, который АГА инициировала и совместными усилиями разработала под руководством одного из первых галеристов России Елены Селиной. Кодекс этики – это своего рода дорожная карта, составленная на основании тридцатилетней практики российских галеристов и позволяющая сделать взаимодействие галерей с художниками, коллекционерами и между собой прозрачным и понятным.

На основании принципов кодекса юридическая компания Delcredere разработала базовые шаблоны договоров для галерейной деятельности – документы, регулирующие взаимоотношения между галерей и художником, галереей и коллекционером, галереей и галереей, галереей и дилером.

Построение диалога с государственными структурами

Руководитель группы – Софья Троценко

Заключено партнерское соглашение с Департаментом предпринимательства города Москвы и Агентством креативных индустрий. Ассоциация галерей регулярно принимает участие в обсуждении законодательных инициатив по проектированию и корректировке мер поддержки арт-бизнеса, в том числе, на таких важных деловых площадках, как Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум.

Ценообразование

Руководитель группы – Ксения Подойницына

На данный момент среди галеристов проходят согласования базовых диапазонов цен, на которые в дальнейшем смогут опираться новые участники арт-рынка. Ведется работа по внедрению искусства в финансовую систему как одного из инструментов диверсификации инвестиционных портфелей.

Организация прозрачной системы пополнения музейных фондов предметами современного искусства

Руководители группы – Сергей Попов, Емельян Захаров

Была собрана база художественных музеев России. Совместно с музейными сотрудниками был проведен анализ существующей ситуации с процессом закупок, в результате чего АГА совместно с Delcredere формирует программу корректировки законодательства.

Сегодня ассоциация работает на созданием единой базы работ музейного уровня от галерей – членов АГА, которая сможет упростить взаимодействие региональных музеев с ключевыми игроками современного арт-рынка России.

Таможня и логистика

Руководитель группы – Александр Шаров

Работа группы направлена на нивелирование барьеров, препятствующих ввозу и вывозу произведений искусства и затрудняющих интеграцию российского искусства в международный рынок. Совместно с Дианой Моцонашвили, совладельцем компании Fine Art Way (партнер АГА) и экспертом по внутренним и международным перевозкам, была создана памятка по принципам перевозки и декларирования искусства.

Международная деятельность

Руководители группы – Марина Гисич и Емельян Захаров

Ассоциация галерей стала членом Федерации европейских ассоциаций галерей (FEAGA) и участвует в общих собраниях и обсуждениях.

Напомни, Ассоциация галерей (АГА) была создана в 2020 году по инициативе российских галерей современного искусства и Фонда поддержки современного искусства “Винзавод”. На данный момент в Ассоциацию галерей входит 22 ведущие российские галереи из трех городов России.

Миссия Ассоциации – поддержание среды для активного развития российского современного искусства, обеспечения роста объемов арт-рынка и его грамотной оценки, повышения уровня экспертизы, популяризации практик коллекционирования и включение российского современного искусства в международный процесс. Помимо работы по стратегическим направлениям, АГА реализует дискуссионные проекты на различных площадках.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.