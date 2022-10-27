Центр Творческих Индустрий «Фабрика» представляет выставку Ивана Флоренского «Преодоление повреждения»

8 ноября в Центре Творческих Индустрий «Фабрика» откроется персональная выставка Ивана Флоренского «Преодоление повреждения». Проект представляет собой мультимедийную выставку, которая включает в себя живопись, саунд-арт, видео-арт, инсталляцию и перформанс.

Художник предлагает обратить внимание на субъективные символические и семантические структуры созданного им универсума. В его рамках труба становится символом человеческой греховности в широком смысле этого слова. После изменения человеческой природы меняется и окружающий нас мир. Но даже в покинутых, тоскливых и серых индустриальных пейзажах есть место красоте и гармонии. Видеть эту красоту в поврежденном мире и человеке, значит видеть возможность преодоления падшего состояния. Живописные работы представляют из себя городские, индустриальные и сельские пейзажи, на которых всегда есть трубы: заводов, ТЭЦ, АЭС.

В основе саунд-арт произведения лежат полевые записи, сделанные, в основном, в Москве и московской области. Это звуки поездов, метро, машин, механические звуки моторов, звуки толпы, звук неисправных электрических приборов. На контрасте слышны природные звуки: пение птиц, журчание воды, треск горящих дров.

Кроме того, на выставке будет представлено видео, в основе которого лежат съемки городских и сельских пейзажей: промышленных зон, ТЭЦ, ночных источников света, лесов, полей, воды. Видео было создано в соавторстве с режиссером монтажа, художником Валерием Кононенко.

Центральным объектом выставочного проекта станет масштабная инсталляция, представляющая собой трубу высотой более двух метров. Во время вернисажа выставки состоится перформанс, в котором будет задействована данная инсталляция.

Иван Флоренский родился в 1993 году в Москве. Окончил детскую студию при ГМИИ имени Пушкина. После занимался живописью в студии дополнительного образования под руководством своего отца, художника В.П. Флоренского. Окончил бакалавриат (2015) и магистратуру (2017) в МГЛУ по специальности теология. С 2020 года по настоящее время аспирант философского факультета МГУ. С 2018 года участник множества групповых выставок, в том числе в Зверевском центре современного искусства, галерее Открытый клуб, Фонде культуры Екатерина, галерее Ходынка, Башмет центре и других институциях. Живет и работает в Москве.

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