Cозидательный труд всем на пользу

В течение года проект представляет на сайте код-россия.рф и в соцсетях авторские изображения, сделанные строго без использования нейросетей, продвигающие традиционные российские ценности, нацеленные на широкую общественную дискуссию и наполнение ценностным контентом медиапространства.

Собирательные образы представлены в исторической перспективе трех условных эпох от глубокой древности до советского периода и современной России. В партнерстве с проектом «Другое Дело» идет активное обсуждение контента разновозрастной аудиторией интернета.

На прошедшем в августе Фестивале Новых Медиа в Мастерской управления «Сенеж» генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что наиболее сложно понимается сейчас, что такое коллективизм, гражданственность и созидательный труд: «В каждой этой ценности есть настоящий ценный элемент, но общество пока не может его разглядеть. Труд для нас пока не ценность все-таки, труд для нас это средство, а ценность — это потребление. В этом проблема. Необходимо развернуть общественное обсуждение, помочь интерпретировать, чтобы достичь правильного осознания данных ценностей, интеграции их в повседневную жизнь».

— В сентябре мы решили напомнить про одну из ключевых ценностей – «созидательный труд» — поделилась автор проекта, член исполнительного совета РАСО, медиатехнолог, социальный архитектор Алена Август. – Знаем, что наш контент используют педагоги и родители, он расходится в виде постов и даже открыток, которые люди дарят друг другу, образы устанавливают на экраны смартфонов и обсуждают их.

«Терпение и труд все перетрут» гордо говорит нам древнерусский строитель Храма. Он не просто замешивал раствор и носил кирпичи, он строил Храм, созидая место встречи с Богом и преодолевая на этом пути все трудности и препятствия.

«В труде рождаются герои» мы слышим от женщины-сталевара, чей образ отсылает к реальной, причем не единичной, истории. Наравне с мужчинами женщины вставали к мартеновским печам, возводили ГЭС, осваивали целину, возрождали великую страну. Созидание – цель такого труда.

«Чем труднее задача, тем приятней победа» — созидание новых технологий и возможностей в современных отраслях. Энергия созидания рождает гордость и вдохновение и ведет к мечте – это мы видели на празднованиях 80-летия российской атомной промышленности.
Контент проекта представлен на форумах медиаэстафеты Минобрнауки «17 ценностей России» в Санкт-Петербурге, Курске и Саранске, семинаре «Роспатриотцентра» в Новом Херсонесе, участникам проекта «Маяки культуры» в «Тавриде», на III Международном слете студенческих СМИ и мероприятиях Центра знаний «Машук», форумах и дискуссиях в разных аудиториях, поддержан командой Российского общества «Знание» и сообществом наставников-просветителей.

