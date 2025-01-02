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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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День научной фантастики или Science Fiction Dаy

editor
By editor
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научная фантастика

2 января по всему миру отмечается Международный день научной фантастики или Science Fiction Dаy. Праздник приурочен к дню рождения всемирно известного писателя-фантаста Айзека Азимова (2 января). Несмотря на то, что Международный день научной фантастики отмечается всего лишь 13 лет, для поклонников это жанра 2 января — день особый. В этом году Айзеку Азимову могло бы исполниться 105 лет. А его библиография впечатляет!

Но, что же такое научная фантастика? Давайте попробуем разобраться вместе.

Научная фантастика — это жанр литературы, кино и других форм искусства, который исследует возможности, обусловленные научными и технологическими достижениями, а также другими факторами, которые могут изменять реальность. Сложный набор тем, стилей и подходов делает научную фантастику уникальной и многообразной.

История жанра

Научная фантастика имеет глубокие корни, уходящие в древность. Первые проявления жанра можно найти в мифах и легендах, где присутствуют элементы фантастических технологий и других миров. Например, произведения таких авторов, как Жюль Верн и Герберт Уэллс в XIX веке, оказали огромное влияние на формирование современного понимания научной фантастики. Они создали захватывающие истории о космосе, путешествиях во времени и будущих технологиях.

Тематика и поджанры

Научная фантастика охватывает широкий спектр тем. Некоторые из наиболее распространенных тем включают:

  1. Космические путешествия: В этом поджанре авторы исследуют возможности межзвёздных путешествий, внеземной жизни и колонизации других планет. Примеры включают «Космонавты» Артура Кларка и «Дюну» Фрэнка Герберта.
  2. Время: Путешествия во времени, парадоксы и альтернативные временные линии — это важные темы. Книги, такие как «Останови время» Рэя Брэдбери, показывают, как изменения в прошлом могут повлиять на настоящее.
  3. Технологические достижения: Многочисленные произведения исследуют этические и социальные последствия новых технологий, от искусственного интеллекта до генетической инженерии. Например, «Игрофф» Уильяма Гибсона стал классикой киберпанка, поднимая вопросы о влиянии технологий на человеческую природу.
  4. Социология и философия: Некоторые произведения сосредотачиваются на социальных структурах и философских вопросах, таких как природа человека, сознание и реальность, например «Левиафан» Нила Стивенсона.

Структура научной фантастики

Научная фантастика может быть представлена в различных формах, включая романы, короткие рассказы, фильмы и сериалы. Каждый из этих форматов предлагает уникальное пространство для эксплорации тем и идей. Романы могут позволить более глубокое развитие персонажей и мира, в то время как короткие рассказы сосредотачиваются на конкретном аспекте идеи. Фильмы и сериалы же используют визуальные средства для передачи атмосферы и эмоций.

Основные авторы и произведения

Множество авторов оставили заметный след в жанре научной фантастики:

  • Айзек Азимов: Знаменит своими короткими рассказами и романами, такими как «Основание» и «Я, робот», Азимов создал знаменитые «Три закона робототехники».
  • Артур Кларк: Его произведения, такие как «2001 год: Космическая одиссея», исследуют взаимодействие человека и технологии.
  • Филип К. Дик: Книги, такие как «Снят ли андроиды о электроовцах?» (по мотивам которого был снят фильм «Бегущий по лезвию»), задают вопросы о реальности и человеческой идентичности.
  • Урсула Ле Гуин: В своих работах, таких как «Левая рука Тьмы», Она исследует тему гендерной идентичности и культурных различий.

Научная фантастика в СССР и в России

Особое место занимают создатели литературных произведений, выпущенных в СССР и в России:

  • Кир Булычев: цикл повестей и рассказов про Алису Селезневу и Великий Гусляр.
  • Аркадий и Борис Стругацкие: «Полдень, XXII век», «Далекая радуга», «Пикник на обочине» и др.
  • Сергей Снегов: Космическая опера «Люди как боги».
  • Александр Казанцев: «Пылающий остров», «Фаэты» и др.
  • Алексей Толстой: «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина».

Кстати, в 2024 году «Аэлита» отметила 100-летний юбилей выхода фильма на экраны.

Научная фантастика и общество

Научная фантастика не только развлекает, но и провоцирует размышления о будущем, технологиях и человеческой природе. Многие произведения предсказывают изменения в обществе и технологии, часто опережая своё время. Например, вопросы, поднятые в научной фантастике, о контроле над технологиями, экологических проблемах и социальных изменениях становятся все более актуальными в современном мире.

Научная фантастика — это жанр, который продолжает эволюционировать, отражая изменения в нашем понимании науки, общества и самой человеческой природы. Она является важным инструментом для размышлений о будущем, о том, как технологии могут изменить нашу жизнь и какое место человек занимает в этом меняющемся мире. Жанр вдохновляет новое поколение авторов и читателей на погружение в неизведанные миры и идеи, и, безусловно, продолжит оставаться актуальным в будущем.

COSMOTRACK

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и другие.

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