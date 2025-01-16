«Дорога к звездам»: Творческий конкурс для детей и подростков открыт!

Медиа группа АртМосковия при участии Творческой мастерской бренда NESNOVA™ и редакции СМИ «АртМосковия» объявили о старте Творческого конкурса для детей и подростков «Дорога к звёздам».

Тема конкурса свободная! Работы участников посвящены космосу, науке, технике, научной фантастике.

В конкурсе могут принять участие юные художники, писатели и поэты в возрасте от 9 до 17 лет включительно.

Конкурс проводится в рамках Культурно-просветительской программы «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK».

Оргкомитет Конкурса приглашает учащихся творческих и образовательных школ, а также индивидуальных участников из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Язык конкурса – русский, английский.

«Конкурс, как и Программа стартуют в год 10-летнего юбилея редакции АртМосковия и по мнению организаторов определяют направление развития Медиа группы АртМосковия на ближайшие 10 лет», – говорит руководитель Медиа группы, член ТСХР, искусствовед Ольга Неснова.

Особенность Конкурса «Дорога к звёздам» в том, что он непрерывный, проводится квартальными сессиями и работы всех участников публикуются на русском и англоязычных сайтах Культурно-просветительской программы COSMOTRACK. При этом, организаторы предполагают, что в рамках конкурсных сессий этого года состоятся онлайновые и оффлайновые встречи с деятелями культуры и искусства, специализирующихся на создании произведений научной фантастики, учёными, инженерами, и не исключают встреч с покорителями Космоса.

«Конечно, для нас большая честь запустить Программу COSMOTRACK и проводить в её рамках всевозможные активности – творческие и культурно-просветительские мероприятия: конкурсы, выставки, концерты, организовывать творческие встречи, но главная цель Программы – это повышение интереса у молодых людей к науке, технике, стремлению к глобальным целям, посредством технического и гуманитарного образования или самообразования», – комментирует Ольга Неснова.

«Несмотря на то, что мы стоим в начале пути, мы искренне считаем, что «Дорога к звёздам» открыта для всех, а Космос, наука и искусство – дело международное».

«Еще раз повторюсь, к участию в Конкурсе приглашаем всех желающих. Участие бесплатное. Положение по Конкурсу и сопутствующие документы представлены на сайте Программы COSMOTRACK.RU в рубрике – COSMOTRACK – Документы – Положения».

Успехов всем!