День Победы завершился акцией «Синий платочек Победы» на крыше Северного речного вокзала

Серия мероприятий патриотической акции «Синий платочек Победы» завершилась в столице на речном вокзале. Артисты выступали на крыше и лестнице здания.

Праздник открыл танцевальный флешмоб под русскую народную песню «Солдатушки, браво ребятушки». Участники программы поддержки женских сообществ, сохранения исторической памяти и укрепления мира «Синий платочек» Благотворительного фонда «Русская земля» исполняли танец, который поставила режиссер-балетмейстер, лауреат международных фестивалей Раиса Рустамова.

Артисты театра и кино Полина Нечитайло, Юрий Назаров и исполнитель песен военных лет, председатель Русского музыкального общества Владислав Шестаков исполнили «День Победы», «Смуглянку», «Катюшу», «Журавлей» и прочие известные произведения о войне, подвиге и героях.

«Мои деды тоже воевали. Один дошёл до Берлина, второй до Кёнигсберга, были ранены и чудом выжили. И я безумно рада, что сегодня такое количество людей чествуют тех, кто ценой своих жизней добыл эту победу, что столько людей сплочены, несмотря ни на что. Это очень многое значит. Пока мы помним, мы способны двигаться в будущее», – прокомментировала актриса театра на Таганке, член Союза кинематографистов, Союза писателей и театральных деятелей России Полина Нечитайло.

«В этот праздник я всегда испытываю смешанные чувства: трепет, уважение и гордость. Он показывает непобедимый дух нашего народа. Но это ещё и праздник памяти о тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы могли жить так, как сейчас. Мы должны передавать эту память следующим поколениям, чтобы дети, внуки и правнуки знали подлинную историю нашей Победы, что мы великая нация и мы чтим и храним традиции», – произнёс Владислав Шестаков, председатель Русского музыкального общества — организации, занимающейся поддержанием традиций, заложенных в 1859 году историческим «Русским музыкальным обществом», а также объединением усилий государства и общества

для развития общероссийской музыкальной культуры, освещения и популяризации русской классической музыки и поиска молодых талантов.

Подытожил сказанное коллегами народный артист РФ Юрий Назаров: «Мы – великий, великодушный народ с великой историей и культурой. И мы таким останемся, если будем учиться, учиться и учиться у истории своего народа».

«День Победы – это, пожалуй, самый значимый праздник для каждого жителя нашей страны. Молодым нужно знать свою историю – знать, потомками какого народа они являются. Цель акции «Синий платочек» – сохранение традиций и культуры, она также повествует о героических судьбах женщин, которые внесли вклад в Победу», – отметила руководитель программы сохранения исторической памяти о вкладе женщин в Победу и сохранения мира «Синий платочек», президент благотворительного фонда «Русская земля», автор и руководитель программы «Синий платочек», депутат МО Мещанский г. Москвы Анна Данилова.

Зрители и участники акции унесли с собой памятные подарки – коллекционные карты «Тройка» «Синий платочек Победы» и синие платочки как символы мирного неба и женской верности. Праздник завершился торжественным салютом.

Фото — Леонид АЛЕКСЕЕВ

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