28 декабря 2021 года в Кафедральном соборе святых Петра и Павла стартует музыкальный фестиваль «Новый год в соборе».

Каждый год фонд Collegium Musicum готовит специальную серию новогодних концертов. Фестиваль «Новый год в соборе» — это музыка, которая дарит яркие положительные эмоции и хорошее настроение. Афиша составлена так, чтобы на концерты можно было прийти всей семьей: популярная классика от барокко до джаза и любимые программы наших слушателей звучат в потрясающей акустике Кафедрального собора святых Петра и Павла.

Он расположен в самом сердце Москвы, и посещение концерта легко совместить с прогулкой по праздничному центру столицы. А затем, после суеты сверкающих разноцветными огнями улиц, можно окунуться в атмосферу неоготического собора, где расположен уникальный орган немецкой фирмы W. Sauer — один из старейших исторических инструментов в России.

В афише фестиваля одиннадцать программ на любой вкус. В этом году стало больше концертов, на которые можно и нужно приходить с детьми. 28 декабря фестиваль откроет выступление Хоровой капеллы мальчиков и юношей «Дебют». В репертуаре коллектива, отмеченного признанием жюри престижных международных конкурсов, и классика хорового репертуара, и рождественские колядки, и популярные песни. 3 января органистка Олеся Кравченко в сольной программе исполнит переложения «Картинок с выставки» Мусоргского и фрагментов из балета Чайковского «Щелкунчик». 5 января музыка «Щелкунчика» будет звучать вновь — на этот раз в исполнении дуэта органистов Ивана Царева и Анны Никулиной, а саму новогоднюю сказку прочтет солист Детского музыкального театра имени Н. Сац Антон Варенцов.

По традиции 1 января открывать новый музыкальный год будет выдающийся органист Александр Фисейский: в его программе музыка Баха и Моцарта, а изюминкой вечера станут несколько церковных сонат Вольфганга Амадея, написанных для небольшого камерного ансамбля и предназначенных именно для исполнения в церкви. 4 января на органе будет звучать совсем другая музыка — солист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин посвятит вечер саундтрекам из популярных фильмов. А 7 января органистка Анна Юркова выступит в дуэте с сопрано Екатериной Монисовой с программой Ave Maria, в которой звучат шедевры духовной и органной музыки.

Любителей джаза и популярной классики порадуют программы с участием саксофона: помимо увлекательного путешествия «От Баха до джаза» в исполнении Алексея Круглова и Игоря Гольденберга, новую программу представит Иван Дыма — в ней саксофон будет звучать в ансамбле с органом и гитарой, а специальными гостями вечера станут музыканты из Санкт-Петербурга.

А самым необычным концертом фестиваля станет «Путешествие в Вифлеем», которое музыканты совершат в Рождественский сочельник. В этой программе, как в древнем городе на Святой земле, смешалась музыка Востока и Запада, прошлого и настоящего, авторские и анонимные сочинения. Уникальное действо придумали испанский органист Даниэль Сальвадор, мультиинструменталист и певец Василий Коростелёв, а также Антонио и Тарквиний Грамши. Все они с энтузиазмом изучают малоизвестные страницы музыкальной истории, и в этот вечер будут звучат старинные и восточные инструменты с экзотическими названиями: дудук, крумхорн, бузуки, дарбука.

По многочисленным просьбам слушателей в программу фестиваля вошел Реквием Моцарта с блестящим составом солистом и участием двух выдающихся российских коллективов — Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова и Государственного хора имени А.В. Свешникова, за дирижерским пультом — Олег Романенко.

Жемчужиной фестиваля станет праздничный «Штраус-гала» 31 декабря. Музыка Иоганна Штрауса так же неотделима от празднования Нового года, как искрящееся брызги шампанского и сверкающий фейерверк. В разных столицах мира в новогодний вечер и 1 января звучат хиты короля вальса, а трансляцию из Золотого зала Венского Музикферайна ежегодно смотрят миллионы людей во всем мире. Но мы хотим подарить живой праздничный вечер с любимой музыкой и роскошное настроение на всю новогоднюю ночь!

9 января 2022 года Фестиваль завершит свою работу.

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