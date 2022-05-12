Сериал «ЛЮСЯ» удостоен награды Tokyo International ShortFilm Festival

Сериал «ЛЮСЯ» производства PREMIER и компании Good Story Media получил профессиональное признание — жюри Tokyo International ShortFilm Festival отметило драмеди специальным поощрительным призом.

Напомним, новый 8-серийный проект «ЛЮСЯ» с Данилой Козловским и Кристиной Асмус выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER уже этим летом. Ее автор сценария и креативный продюсер – Пётр Внуков («Звоните ДиКаприо», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Сладкая жизнь»), режиссер — Иван И. Твердовский («Зоология», «Класс коррекции» и др.)

Токийский кинофестиваль состоит из двух секций — «международной» и «азиатской». В международной представлены фильмы, которые «исследуют состояние человека и фокусируются на проблемах, с которыми мы все сталкиваемся ежедневно». Отобранные фильмы оцениваются профессиональным жюри. Из российских фильмов ранее награды этого фестиваля был удостоен сериал Happy End.

Главный герой драмеди «ЛЮСЯ» – талантливый программист Сеня (Данила Козловский). У него есть семья, но в ней нет понимания и поддержки. Он хороший отец и муж, но отношения с женой (Дарья Савельева) все ухудшаются, а на горизонте появляются соблазны, против которых он не всегда может устоять. Среди них и –неординарная девушка Нина (Кристина Асмус).

Но лучше всех Сеню понимает «ЛЮСЯ» — умная колонка с искусственным интеллектом, которую он сам изобрел. Со временем «ЛЮСЯ» становится чем-то гораздо большим, чем просто колонка. Она помогает герою пережить личную драму, делает его сильнее, богаче, свободнее, но что она хочет взамен? Сеня думал, что «ЛЮСЯ» — его эксперимент, а на самом деле он сам стал объектом изучения искусственного разума, который исследует природу человека, границы его морали и этики. Оказавшись буквально на самом дне, главный герой решается на отчаянный шаг…

В ролях: Данила Козловский, Кристина Асмус, Дарья Савельева, Иван Макаревич, Максим Виторган, Григорий Верник, Ян Цапник, Анна Слю и другие.

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