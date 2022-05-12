Парфюмер Валерия Нестерова запускает онлайн-реалити «Майская роза Грасса»

13 мая 2022 года состоится старт трехдневного марафона «Майская роза Грасса» — для любителей ароматов и ценителей парфюма. Вдохновляющим событием реалити стал цветочный фестиваль, который пройдет в парфюмерной столице мира — городе Грассе.

Фестиваль роз в Грассе — знаковое событие в мире парфюмерии. Не случайно проводится он в мае: в этот период розы вовсю благоухают на Лазурном побережье Франции. Селекционеры всего мира презентуют свои творения, а флористы конкурируют в составлении цветочных композиций.

На ExpoRose каждый посетитель может вкусить бисквиты, пропитанные розовой водой, а также насладиться тематическими развлекательными мероприятиями. В этом году фестиваль будет юбилейным: первый ExpoRose прошел 50 лет назад. Именно это событие вдохновило парфюмера Валерию Нестерову на проведение онлайн реалити «Майская роза Грасса».

Целых три дня участники будут погружаться в тайны, историю и культуру парфюмерии. Их ждут практические задания на составление формулы розового аромата, секреты и лайфхаки о том, как зарабатывать в парфюмерии и самое главное — участие в юбилейном фестивале роз в Грассе.

Валерия Нестерова: «Я приглашаю вас погрузиться в парфюмерное реалити. Мы с вами пройдемся по улочкам парфюмерной столицы, узнаем о том, как составляются парфюмерные пирамиды, изучим воздействие ароматов. Это будет вдохновляющее путешествие, в котором мы с вами — приоткроем завесу парфюмерных тайн».

Принять участие в реалити можно по предложенной ссылке.

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