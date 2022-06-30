День рождения издательства Hobby World в парке Измайлово

На подходе второй месяц каникул, но летняя атмосфера только разгорается. Крупнейшее издательство настольных игр в России Hobby World празднует день рождения 2 июля. Скучать дома не придётся, в парке Измайлово пройдет настоящий праздник настольных игр.

В одном из самых больших и живописных городских парков Измайлово пройдет масштабное празднование и все желающие смогут поиграть в настолки на свежем воздухе. На случай дождя или знойного солнца будут расположены несколько шатров. Для тех, кто предпочитает уединенный отдых, в парке будут расположены читальные и лаундж зоны с комиксами, книгами и свежими выпусками журнала Мира Фантастики.

В программе предусмотрены развлечения для каждого: семьи с юными настольщиками от 5 лет могут провести время за развивающими и веселыми играми. Серьезных игроков со стажем ждет погружение в таинственные и фантастические миры популярных хардкорных стратегий и последние новинки от издательства. А для игроков с самой богатой фантазией будут организованы партии ролевых игр, в которых они примерят на себя роль дварфов и эльфов. На площадке будут работать гейм-мастера,которые помогут сориентироваться в правилах и тонкостях каждой игры.

Приходите сами и приводите друзей, чтобы отметить 21-летие Hobby World и незабываемо провести время!

Где? Москва, Измайловский парк, аллея Большого Круга. Когда? 2 июля с 12:00 до 21:00.

Вход свободный.

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