Выставка акварелей Андрея Есионова «Моя Москва» в арт-пространстве Victory Park Residences исследует городских жителей в их естественной среде обитания. Главные герои произведений – обычные прохожие: улыбающиеся и грустные, с интересом смотрящие по сторонам или погруженные в свои мысли или в экран телефона.

Наш современник художник Андрей Есионов работает в уникальной авторской технике, основанной на знании классической традиции, в том числе английской акварели, существующей с XVIII века. Метод работы с акварелью Есионова, предполагает объединение самых сложных и поэтому наиболее выразительных приемов. Работая в такой технике мастер просчитывает ряд ключевых моментов, а именно степень увлажненности бумаги, количество пигмента, взятого на кисть. Виртуозно, без использования белил, пятном и пропусками красочного слоя, художник формирует объем, тонкие тоновые моделировки лиц и фигур персонажей.

Андрей Есионов создает свои акварельные работы в студии, обращаясь к натурным карандашным зарисовкам. Жанровые ситуации, подмеченные художником и запечатленные на бумаге, обретают вневременной характер, получают смысловую наполненность и метафоричность. Особое значение имеют авторские названия, сообщающие новые смыслы уличной сценке или образам прохожих. Иносказательность заключена практически в каждом из представленных на выставке произведений.

Оригинальными названиями работ художник словно вовлекает зрителя в интеллектуальную игру по разгадыванию ребусов. Например, образ женщины в ярко-желтом шарфе, идущей по улице, но смотрящей не по сторонам, а в экран своего телефона.

На заднем плане композиция работы дополнена изображением фигуры, ступающей по веревке, протянутой над бездной. Авторское название данного произведения «Эмфатическая слепота». Прилагательное «эмфатический» происходит от греческого emphatikos – выразительность, подчеркнутость. Буквально эта «выразительная слепота» является одной из характеристик современного общества, подчас предпочитающего реальной жизни виртуальную. Слепота к явлениям, которые происходят здесь и сейчас, возникающая по причине чрезмерной зависимости от гаджетов и социальных сетей, – это путь в никуда, балансирование над бездной. За внешней красотой и эффектностью может скрываться тревожная неопределенность, иносказательно представленная в данном случае в образе фигуры, начинающей свой путь над пропастью. Искусствовед Александр Боровский отмечает глубокое философское содержание произведений Александра Есионова: «Мне вообще кажется –

Есионов не повествователь, не рассказчик, не жанрист. Он высматриватель – по всему миру – ситуаций, которые чреваты продолжением, развитием, взрывом. Охотник за такими продолжениями. <…> Кстати, часто Есионов и не нуждается в визуальном продолжении, «дорассказывании» ситуации. В ней уже и так заключен саспенс».

Драматические подтексты свойственны лишь отдельным жанровым зарисовкам Андрея Есионова. Художник наблюдает за городскими жителями в их привычной среде – на улицах мировых столиц: Лондона, Рима, Вены. Москва также стала таким пространством для изучения горожан, их типажей, настроений и характеров. Влюбленные на первом свидании и семейные пары за шоппингом, беспечные фланеры и владельцы собак, счастливо исполняющие ежедневные прогулки в период локдауна.

Обычная жизнь и персонажи, которых можно случайно встретить на улице или в кафе, служат источником вдохновения для Андрея Есионова. В своих произведениях он сохраняет то самое мимолетное, выхваченное из жизни мгновение.

Анастасия ВИНОКУРОВА

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