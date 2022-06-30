Дизайнер из Реутова Павел Рай представил во время Московской недели моды свою новую коллекцию в стиле 50-х

Дизайнер из подмосковного Реутова Павел Рай продемонстрировал на подиуме Московской неделе моды свою новую коллекцию, описывающую эпоху 50-ых годов, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Индустрия моды — это креативный кластер, который охватывает огромное количество жителей и предприятий Реутова, производящих сумки, верхнюю одежду, головные уборы и многое другое. Дизайнер из нашего города Павел Рай, которого эксперты отобрали из сотен заявок на участие, представил свою коллекцию на Московской неделе моды на главной площадке в парке «Зарядье». На подиуме — экстравагантный, перспективный, яркий и оригинальный продукт, который Павел создавал в мастерской Реутова из отечественных винтажных материалов», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

Глава Реутова отметил, что в нынешних условиях представители фешен-индустрии находятся под серьёзным давлением в связи с прерыванием линий поставок тканей и фурнитуры.

«Это первая моя неделя моды, было честью стать первопроходцем. Благодарен судьбе, что успел сшить коллекцию, была вероятность не уложиться в сроки, потому что были параллельно заказы, а интересные условия санкций стали только побудительным мотивом для того, чтобы вплотную заняться импортозамещением – я нашёл для себя новые источники закупок и сбыта», — прокомментировал дизайнер одежды из Реутова Павел Рай.

В пресс-службе добавили, что отправной точкой коллекции была фотография Герцогини Девонширской, на которой она кормит своих кур в бальном платье известного дизайнера той эпохи.

«Я подумал: мы жители больших мегаполисов, живём в постоянном движении и порой хочется уйти в сказочный мир, при этом оставаться роскошной и элегантной. Когда я сказал, что моя коллекция про деревню, все сказали: ты что выпустишь матрёшек в косынках», — поделился стилист.

Уточняется, что уникальность коллекции дизайнера из Реутова заключается в создании технологии пошива платьев 1950-х годов.

«Я очень глубоко изучал историю этих платьев, технологию пошива, вдохновляясь платьями Christian Dior. Каждое из этих платьев посажено на скрытый корсет, что визуально уменьшает талию, везде встроены чашки, много ручной вышивки, особые узлы обработки, которые уже забыты, т.к. они весьма трудозатратные, где-то, возможно, дорогостоящие, в современных реалиях многие про них забыли. Очень рад, что я стал частью такого масштабного проекта. Конечно же, буду идти дальше!», — подытожил Рай.

В столице 20 июня 2022 года стартовала первая Московская неделя моды. В ней участвуют дизайнеры и бренды всех стилей и направлений, магазины, профильные учебные заведения, фабрики одежды, тканей и фурнитуры. Благодаря поддержке города у представителей отрасли появилась возможность заявить о себе, представить свои коллекции, найти новых партнеров, клиентов, покупателей и заказчиков.

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