День рождения музея-заповедника «Архангельское»

1 мая 1919 года в усадьбе «Архангельское» был открыт музей для посетителей. Годом ранее - 23 октября 1918 года - вышел декрет «О национализации имений Архангельское, Останкино и Кусково».

Но начало музею в усадьбе было положено еще при князе Николае Борисовиче Юсупове-старшем. Заядлый коллекционер, блестящий интеллектуал и меценат, князь собрал огромную коллекцию картин, мраморных скульптур, ценнейшую библиотеку, фарфор и произведения прикладного искусства. Хотя широкая публика не имела в Архангельское входа, его сокровища были известны большей части культурного общества. Потомки Николая Борисовича сохраняли и приумножали коллекцию. Завещание, написанное в 1900 году последней владелицей усадьбы княгиней З.Н. Юсуповой, сыграло важную роль в становлении музея.

Традиционно, летом, когда в имении отдыхала княжеская семья на флагштоке Дворца развевался флаг с гербом Юсуповых. В день рождения музея мы продолжим традицию и под звуки фанфар поднимем воссозданный символ княжеского рода. В честь своего дня рождения «Архангельское» подготовило праздничную программу, в которую войдут выступления оркестра, мастер-классы и концерт. Также в этот день стартует летняя экскурсионная программа на электрокарах. Одним из главных событий праздничного дня станет торжественное поднятие флага. Церемония начнется в 12.00 на Верхней террасе парка.

Музей-заповедник «Архангельское» приглашает провести свой 104 день рождения в исторической атмосфере и насладиться насыщенной программой!

Программа:

12.00 – 12.30 – торжественная церемония поднятия флага при участии малого состава Духового оркестра им. Р.Д. Олексюка;

13.00 - мастер-класс по живописи на пленэре «Архангельское в красках» (Верхняя терраса);

14:00 - концерт Народного коллектива «Духовой оркестр им. Р.Д. Олексюка» (Летняя сцена);

15:00 – мастер-класс «Создание авторских духов» (Домик смотрителя);

16:00 – концерт «Весна. Музыка. Музей!» (Колоннада).

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