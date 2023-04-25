В Павловском Посаде открывается VII кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова

С 26 по 30 апреля в Павловском Посаде пройдет VII кинофестиваль «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова. Фестиваль проходит ежегодно на родине народного артиста СССР при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, администрации городского округа Павловский Посад и Союза кинематографистов России. Президент фестиваля – дочь артиста, актриса и продюсер Анна Тихонова.

В этом году кинофорум приурочен сразу к двум датам – 95-летию со дня рождения Вячеслава Тихонова и 50-летию с момента выхода на экраны культового сериала «17 мгновений весны».

Традиционно на фестивале два конкурса – полнометражных игровых фильмов и телевизионных сериалов. В состав жюри, председатель которого режиссер, продюсер, заслуженный артист РФ Игорь Угольников, вошли известные кинематографисты и деятели культуры.

Конкурсная программа представлена 10 полнометражными игровыми фильмами и 12 сериалами, показанными на телевизионных экранах и онлайн-платформах в 2021-2023 годах.

Также запланированы концерты на торжественных церемониях открытия и закрытия фестиваля, внеконкурсные и специальные показы, спектакли, творческие встречи, мастер-классы и многое другое.

В рамках внеконкурсных и специальных показов зрителей ждут киноленты с участием Вячеслава Тихонова «Молодая гвардия», «Оптимистическая трагедия», «Доживем до понедельника», «Убить дракона», «Сочинение ко Дню Победы», ретроспектива фильмов киностудии «Военфильм» – «Брестская крепость», «БатальонЪ», «Подольские курсанты», «Учености плоды». Будет представлено новое документальное и семейное кино. Например, картины «Иван Семенов: школьный переполох» Антона Богданова и «Артек. Большое путешествие» Карена Захарова и Армена Ананикяна.

Особым событием обещает стать показ картины «Глазами волка», которую представят продюсер Анна Тихонова и режиссер, автор сценария Николай Вороновский. Главную роль в фильме исполнил Вячеслав Тихонов.

Пройдет конкурс актерской песни «Эх, яблочко...», в котором примут участие актеры театра и кино из разных регионов России.

Состоится футбольный турнир между звездами российского футбола (ветеранами сборной страны), артистами театра и кино и командой любителей и поклонников творчества Вячеслава Тихонова из Сербии, Черногории и Боснии. Турнир организован дирекцией фестиваля совместно со спортивным объединением «Северный бастион».

Торжественная церемония открытия пройдет 26 апреля в Павлово-Покровском Дворце культуры. Ведущими церемонии станут артисты Екатерина Волкова и Петр Баранчеев. В торжественном вечере примут участие Московский Губернский оркестр, Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» Светланы Безродной.

Начало церемонии открытия в 19.00.

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