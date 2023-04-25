К 8-летию «Робостанции» на ВДНХ откроется  галерея картин, созданных искусственным интеллектом

В субботу, 29 апреля, «Робостанция» на ВДНХ отметит 8-летие. Гостей приглашают оценить творчество искусственного интеллекта и принять участие в праздничных активностях.

«Робостанция» — самая масштабная интерактивная выставка достижений робототехники в России, расположенная на ВДНХ. В честь 8-летия здесь откроется инновационная экспозиция с произведениями, созданными нейросетью.

Картины объединены общей тематикой: путешествие роботов по историческому прошлому России. Гостям выставки предлагают пофантазировать и представить, что будет, если роботы изобретут машину времени. Работы нейросети можно приобрести или забронировать к покупке. Экспозиция будет открыта до 29 мая.

Также для посетителей «Робостанции» 29 апреля запланированы мастер-классы, квизы, игры и подарки. Каждый сможет познакомиться с интерактивными экспонатами: задать вопрос роботу-предсказателю, посмотреть на первую в мире роборыбу, погладить робота-собаку и даже посмотреть сценку из фильма в исполнении роботов. Праздник продлится с 11:00 до 20:00.

За 8 лет работы «Робостанцию» посетили более 2 миллионов человек. Здесь состоялось свыше 11000 научных и развлекательных мероприятий. Более 12000 студентов ведущих технических ВУЗов Москвы реализовали на базе «Робостанции» свои проекты, свыше 40000 школьников обучились основам робототехники, а инженерная команда выставки разработала десятки новых роботов.

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