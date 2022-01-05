День рождественских пожеланий на ВДНХ

7 января 2022 года на самом большом катке Москвы пройдет День рождественских пожеланий. Гости обменяются поздравительными открытками и примут участие в тематической анимационной программе. Также в этот день на ВДНХ проведут праздничные экскурсии и представления.

Принять участие в доброй традиции обмена рождественскими открытками смогут все посетители катка ВДНХ. С 10:30 до 14:30 и с 17:00 до 21:00 на ледовой площадке около трех основных павильонов проката и экспресс-павильона установят почтовые ящики. Написать пожелания для незнакомых людей и получить открытку с анонимными поздравлениями взамен помогут аниматоры в костюмах Снегурочки и снеговика.

Также в этот день с 10:30 до 13:00 и с 17:30 до 20:30 на катке пройдет тематическая спортивно-развлекательная программа. Зарядки на коньках, танцевальные мастер-классы и анимация на детской ледовой площадке состоятся при участии аниматоров в костюмах ангелов, которые создадут праздничное настроение у всех гостей.

Приобрести билеты на самый большой каток Москвы можно на сайте ВДНХ. Уже сейчас доступны сеансы до 12 января 2022 года. Каток ВДНХ работает с соблюдением всех норм безопасности, установленных Роспотребнадзором. При покупке билетов необходимо заранее выбрать определенное время и павильон для входа. Для входа QR-код не требуется. Гостям необходимо соблюдать социальную дистанцию, в павильонах также масочный режим.

Также в этот день пройдут экскурсии «Сказки и другой фольклор. Новый год в Центре «Слово», «Новый год и Рождество в космосе», «Праздничные традиции на Руси», «Новогодние традиции Выставки», шоу «Снежные сказки», спектакль «В поисках рождественского чуда», показ мультфильма «Двенадцать месяцев» и другие праздничные мероприятия. На открытой площадке нового гастрономического пространства Restomarket на ВДНХ с 11:00 до 20:00 работает новогодняя ярмарка.

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