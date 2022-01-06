В Доме И.С. Остроухова в Трубниках открыта выставка «Чарльз Диккенс в русских зеркалах. Дом – центр мира»

Если и есть сейчас в Москве самое английское место, то это особняк коллекционера и художника Ильи Остроухова. Здесь дивно и красиво представлена викторианская Англия времен жизни и творчества Чарльза Диккенса. В его романах было немало детских слез и унижений, взрослой черствости и жестокости, жажды обогащения, странностей, иронии и много милосердия.

Иллюстрации русских и советских художников, карты Лондона, фотографии и гравюры, эскизы Петра Вильямса к спектаклю МХАТа «Пиквикский клуб» 1934 года, где играли Василий Топорков, Анатолий Кторов, Михаил Булгаков. Это тоже Диккенс, русский Диккенс на отечественной сцене.

А есть ещё другой Диккенс – в стихах Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, воспоминаниях Фёдора Достоевского. Все они читали Диккенса, и он был для них своим, как и Дэвид Копперфильд, Оливер Твист и Крошка Доррит, мистер Пиквик.

И есть Диккенс рождественский. В скрипучем кресле сидит скряга Скрудж (но мы-то знаем, что встреча с тремя Святочными духами вернут ему радость Рождества), заснеженные переулки Англии и ёлку.

Выставка ведет нас в детство, в праздник, красоту и мечту о доме и теплом камине. Англию в домиках, окошках, где живут персонажи Диккенса и куда так и тянет заглянуть, объемных макетах героев его произведений, рождественских угощений (не в последнюю очередь!) создали студенты Школы-студии МХАТ под руководством Марии Утробиной, заведующей кафедрой сценографии.

Выставка открыта до 13 марта 2022 года. В экспозиции представлены материалы из фондов Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, музея МХАТ, Дома-музея Диккенса в Лондоне.

Марина АБРАМОВА

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