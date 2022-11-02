В Сергиево-Посадском музее-заповеднике открывается выставка произведений из керамики «Форма творчества»

2 ноября в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике открывается выставка художника-керамиста, члена Союза художников России Наталии Бодриковой «Форма творчества».

В экспозиции представлены произведения декоративно-прикладного искусства, выполненные автором за последнее десятилетие в техниках, традиционных для московской школы керамики.

Произведения мастера служат отличным примером возможностей керамики как искусства: соединения скульптурных, живописных и образных начал разнообразных керамических материалов. В центре экспозиции выставки – человек: его жизнь в социуме и каждодневные заботы и чувства, выраженные в тех или иных эмоциях, во взглядах, жестах рук, позах в пространстве.

Для воплощения каждого образа скульптор-керамист находит особенную пластику тела и выразительность «интерьера», цветовую гамму, раскрывающую тончайшие нюансы психологической характеристики персонажей, их переживаний.

Автор искусно подчеркивает форму предметов, раскрывая красоту материала, бережно сохраняя художественные традиции.

Выставка будет работать до 20 ноября 2022 года.

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