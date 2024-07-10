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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Галерея pop/off/art представляет выставку современного художника Шамиля Шааева

editor
By editor
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шамиль шаев ложа 1

Шамиль Шаев. Ложа 1. Из проекта «Большие крылья нависали надо мной», 2024

Галерея pop/off/art представляет выставку современного художника Шамиля Шааева «Большие крылья нависали надо мной». Проект станет первой персональной выставкой автора в pop/off/art, продолжая ряд сильных персональных проектов, с успехом реализованных на других площадках. В работах, подготовленных специально для этой выставки, Шамиль продолжит исследовать тему телесности, которая стала частью его узнаваемого художественного языка – к данной проблематике Шааев обращается не в первый раз. Так, зимой 2023 года в ММОМА на Гоголевском при поддержке pop/off/art прошла выставка автора «Неотменимая модальность видимого», которая была сконцентрирована на феномене взгляда с точки зрения истории и мифологии античности.

Предстоящий проект Шамиля – «Большие крылья нависали надо мной» – станет художественным исследованием балета через политическую перспективу. Центральным вопросом выставки является контроль имперского государства как структуры над телом и его движениями, что соответствует репрессивной природе балетных практик. В основу проекта легла автобиография Рудольфа Нуреева (1938-1993) – культового артиста балета и балетмейстера, а также работа с архивами. С личностью танцора связано и название проекта. «Большие крылья нависали надо мной» – цитата из воспоминаний Нуреева, его мысль, проскользнувшая перед самолетом на роковом аэродроме во французском Бурже, недалеко от Парижа, где он решил остаться в 1961 году, став одним из первых «невозвращенцев» среди советских артистов.

Экспозиция будет включать живопись, графику и художественные объекты, созданные в Страсбурге, в рамках обучения в Высшей школе искусств Рейна. В живописи Шамиль Шааев представит безмолвные театральные интерьеры, в том числе кулисы и ложи Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (сейчас – Мариинский театр), выходцем из которого стал Рудольф Нуреев. Такое художественное решение принято с целью акцентировать границы, пределы и ограничения, исчезающие за элегантными и декоративными фасадами. Серия графики, выполненной тонкими линиями карандаша, задаст вопрос ритма в противовес застывших во времени сюжетов живописных работ Шамиля. Ритм на театральной сцене, сформированный посредством движений и танцев труппы или отдельного артиста, также являет собой элегантность и иллюзорную свободу со скрытой за ними репрессией и жесткостью исполнения. Серия объектов «Цветы цветут вечно» напрямую обратится к фигуре Нуреева. В ее основе лежат образы сценических костюмов артиста, представляющих нарядную оболочку тягот и терзаний, как профессиональных, так и человеческих.

В дальнейшем исследование темы балета и судьбы Рудольфа Нуреева Шамиль Шааев продолжит в рамках резиденции International Summer Academy of Fine Arts в Зальцбурге в августе 2024 года.

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