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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ галерее Купол открылась выставка Сергея Копылова «Фаворский свет»

В галерее Купол открылась выставка Сергея Копылова «Фаворский свет»

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Фото © пресс-служба Галереи Купол

Своим мнением о выставке поделилась Зельфира Трегулова, советский и российский искусствовед, куратор международных музейных выставочных проектов:

– «Примкнуть» к новому мешает страх лишиться всего, что даёт принадлежность к старому, если новое не наступит. Остаться при старом — означает лишиться очень многого, если новое вступит в свои права.

Человек есть соединение Духа и материи. Но лишь сознание позволяет Духу слиться с материей. Всякое сознание движется по своему пути развития и никогда не исчезает, будучи в достижениях своих беспредельно. В тех же случаях, когда сознание человека останавливается, не решаясь или не желая перешагнуть на следующую ступень, то оно идёт вспять. Двигаясь в обратную сторону, оно замирает, ибо остановок в развитии нет, и то, что не движется вперёд, идёт назад.

Должно быть нечто, стоящее выше человеческого понимания, что своей таинственностью и непознаваемостью должно увлекать и манить к себе человека, ибо непонятное и мистическое неодолимо влечёт к себе.

Стремление к познанию Непознаваемого должно быть всегда, ибо оно есть залог развития и высшая цель и смысл жизни. Полное познание Непознаваемого обозначало бы конец эволюции, конец жизни во Вселенной, конец Вселенной, потому что если цель достигнута, то стремиться некуда; и какую другую столь же высокую цель взамен достигнутой мог бы поставить себе человек?

Процесс жизни сводится к произрастанию заключённого в материю зерна Духа. Сама жизнь дана человеку для эволюции.

Но многие ли способны к такому развитию в себе Духа? Человеческое сознание развивается чрезвычайно медленно и часто нужны многие жизни для того, чтобы оно поднялось на высшую ступень. Не надо надеяться, что завтра можно посадить новый сад.

Бывают в развитии человечества такие эпохи, когда сознание, должно сделать в своём развитии скачок и прилагать серьезные усилия, чтобы соответствовать духу времени. Подобное происходит в переходные эпохи, когда действует прогрессия ускорения, и то, на что требовалось сто лет, совершается в пять и менее лет. Такую переходную эпоху и ускорение переживаем и мы.

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