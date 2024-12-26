В галерее Купол открылась выставка Сергея Копылова «Фаворский свет»

Своим мнением о выставке поделилась Зельфира Трегулова, советский и российский искусствовед, куратор международных музейных выставочных проектов:

– «Примкнуть» к новому мешает страх лишиться всего, что даёт принадлежность к старому, если новое не наступит. Остаться при старом — означает лишиться очень многого, если новое вступит в свои права.

Человек есть соединение Духа и материи. Но лишь сознание позволяет Духу слиться с материей. Всякое сознание движется по своему пути развития и никогда не исчезает, будучи в достижениях своих беспредельно. В тех же случаях, когда сознание человека останавливается, не решаясь или не желая перешагнуть на следующую ступень, то оно идёт вспять. Двигаясь в обратную сторону, оно замирает, ибо остановок в развитии нет, и то, что не движется вперёд, идёт назад.

Должно быть нечто, стоящее выше человеческого понимания, что своей таинственностью и непознаваемостью должно увлекать и манить к себе человека, ибо непонятное и мистическое неодолимо влечёт к себе.

Стремление к познанию Непознаваемого должно быть всегда, ибо оно есть залог развития и высшая цель и смысл жизни. Полное познание Непознаваемого обозначало бы конец эволюции, конец жизни во Вселенной, конец Вселенной, потому что если цель достигнута, то стремиться некуда; и какую другую столь же высокую цель взамен достигнутой мог бы поставить себе человек?

Процесс жизни сводится к произрастанию заключённого в материю зерна Духа. Сама жизнь дана человеку для эволюции.

Но многие ли способны к такому развитию в себе Духа? Человеческое сознание развивается чрезвычайно медленно и часто нужны многие жизни для того, чтобы оно поднялось на высшую ступень. Не надо надеяться, что завтра можно посадить новый сад.

Бывают в развитии человечества такие эпохи, когда сознание, должно сделать в своём развитии скачок и прилагать серьезные усилия, чтобы соответствовать духу времени. Подобное происходит в переходные эпохи, когда действует прогрессия ускорения, и то, на что требовалось сто лет, совершается в пять и менее лет. Такую переходную эпоху и ускорение переживаем и мы.