Народный артист России Денис Мацуев

В Красноярске завершился фестиваль «Русская рапсодия», посвящённый 150-летию С. В. Рахманинова. На заключительном концерте народный артист России Денис Мацуев исполнил произведения великого русского композитора вместе с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Владимира Ланде.

«Красноярск для меня во многом связан с Рахманиновым. Первое произведение, которое я играл здесь с симфоническим оркестром, — Рапсодия на тему Паганини. Никогда не забуду этот концерт, потому что он перерос в очень крепкую дружбу с великим дирижёром И. В. Шпиллером. Сегодня в программе мы соединили редко исполняемые этюды-картины в транскрипции О. Респиги с Третьим концертом, получилось очень удачно», — рассказывает пианист.

Фестиваль «Русская рапсодия» проходил в Красноярской филармонии с 6 по 16 сентября и объединил выдающихся пианистов современной России: Николая Луганского, Бориса Березовского и Дениса Мацуева.

«Совершенно особенный и непростой, как любой гений, к нему нужно всё время пытаться приблизиться, приподнять себя. Но, с другой стороны, Сергей Рахманинов был самым великим пианистом своего времени, очень много играл, концертировал. Знал инструмент так, как никто другой, и открыл новые горизонты. Таких, возможно, в истории всего 2–3 человека — Шопен, Лист и Рахманинов, которые действительно открыли нам рояль совершенно по-новому», — отмечает Николай Луганский.

Всего в рамках фестиваля «Русская рапсодия» состоялось шесть концертов, на которые пришли более четырёх тысяч человек. Выставку «Сергей Рахманинов: “Я — русский композитор”», организованную при поддержке Российского национального музея музыки, посетили более шести тысяч зрителей.

«Сергей Рахманинов — икона не только для меня, но и для миллионов слушателей и музыкантов во всём мире. Это абсолютная глыба и человек, который олицетворял собой Россию. Когда летишь на самолёте над нашими просторами, ты понимаешь, что это и есть Рахманинов, это и есть Россия. Необъятные просторы — это его волны, удивительные кульминации, нескончаемые фразы», — добавляет Денис Мацуев.

Денис Мацуев в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Владимира Ланде

Николай Луганский

Борис Березовский

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