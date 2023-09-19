Всероссийский урбанистический хакатон «Города» объявил победителей во Владивостоке. В городе создадут подготовленный ими проект реконструкции - креативный кластер «Матросский клуб». Проект будет реализован при поддержке Департамента по делам молодежи Приморского края до 2027 года.

Во Владивостоке завершился очный этап образовательного проекта хакатон «Города», в ходе которого 10 финалистов под руководством опытных архитекторов разрабатывали проект по созданию центра креативных индустрий «Матросский клуб» (ул. Светланская, 68).

Победителем стал проект «Морской узел». Над ним работали Анна Попенко из Москвы (МАРХИ), Елизавета Самогорова из Самары (СамГТУ), Татьяна Штанько (СПбГАСУ) и Анастасия Герасименко (СПГУ) из Санкт-Петербурга, Анастасия Болдырева из Партизанска (ДВФУ).

Кураторами очного этапа хакатона во Владивостоке стали основатель и руководитель бюро DDD Architects Данила Царьков и сооснователь и руководитель архитектурного отдела бюро DDD Architects Дарья Семенова. В состав жюри хакатона вошли представители органова власти, институтов развития и образовательных учреждений:

Чеблуков Алексей - заместитель Министра культуры и архивного дела Приморского края;

Сохненко Владимир - и.о. директора Департамента по делам молодежи Приморского края;

Петрасов Илья - директор Департамента развития территорий АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»;

Ищук Екатерина - начальник Управления по делам молодежи администрации Владивостока;

Гиззятова Лилия - советник Главы города Владивостока, заместитель директора, главный архитектор МАУ «Дирекция общественных пространств города Владивостока»;

Гончарук Анастасия - советник Главы города Владивостока, директор Дальневосточной Молодежной организации «East Architects»;

Кожан Ян - директор АНО «Агентство развития Сысерти».

Софья Цветкова, ведущий менеджер проекта хакатон «Города»: менеджер Отдела образовательных проектов и развития креативных индустрий АНО «Креативная экономика»:

– Хакатон «Города» проводится в Приморском крае второй год подряд. В этом сезоне перед участниками была поставлена амбициозная задача — подготовить проект реконструкции Матросского клуба, разработав концепцию креативного кластера. Учитывая запросы заказчиков, команды не только органично продумали функционал объекта, но и грамотно вписали его в контекст города. Системное развитие инфраструктуры подобных креативных пространств является основой для поддержки креативного потенциала как города, так и региона в целом.

Илья Петрасов, директор Департамента развития территорий АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»:

– Мы достаточно высоко оценили концепции финалистов хакатона, потому что у обеих команд были интересные предложения. Мы рассчитываем, что они дадут отражение в реализации концепции креативного кластера на следующих этапах разработки. Хакатон «Города» - это важное мероприятие для Владивостока. Мы надеемся, что проект победителей хакатона будет интересно реализован, потому что для проектирования было выбрано здание «Матросского клуба», которое давно обсуждается.

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