Деревья и кустарники ВДНХ после зимы

Уже совсем скоро зеленое убранство Главной выставки страны порадует посетителей ярким цветением. А сейчас гости могут понаблюдать за подготовительными садовыми работами.

На территории ВДНХ и в парке «Останкино» растет более 70 тысяч деревьев и свыше 260 тысяч кустарников, включая 36 тысяч кустов роз. Многие деревья ВДНХ являются уникальными для столицы. Так, например, здесь можно увидеть грушу уссурийскую, гинкго двулопастный или сумах оленерогий.

Для того, чтобы Главная выставка страны встретила весну и лето во всем цвету, важно грамотно и в срок провести садовые работы. Важнейшей из них является весенняя обрезка плодовых деревьев в Мичуринском саду. Она производится в начале весны, сразу после последних зимних холодов, но еще до начала движения сока и набухания почек. Специалисты по обрезке и уходу за деревьями (арбористы) не только удаляют засохшие и поврежденные за зиму ветви, но и формируют кроны плодовых деревьев. Мичуринский сад, в котором производятся сейчас работы, был заложен в 1939 году. Он является ровесником Выставки и объектом культурного наследия. Сегодня в саду растет около 3000 плодовых и ягодных деревьев, кустарников и лиан.

Санитарная обрезка помогает сохранить здоровье дерева и продлить его жизненный цикл, а также обезопасить посетителей от падения сухих ветвей и сучьев. После санитарной обрезки следует формовочная, которая помогает дереву правильно сформировать крону. Традиционно, в Мичуринском саду кроны яблонь и груш формируют в виде раскрытой чаши. Дерево формируется невысоким, а чашевидная форма обеспечивает максимальное освещение и проветривание внутри кроны. Благодаря этому снижается риск грибковых заболеваний, улучшается качество плодов и упрощается сбор урожая.

В ходе работ арбористы с помощью специальных приемов и техники обрезки вырезают слабые и укорачивают слишком длинные ветви, а также корректируют форму кроны молодых саженцев и взрослых деревьев. Чашевидная форма требует постоянного контроля и ежегодной обрезки, чтобы середина оставалась открытой, а ветви не переплетались.