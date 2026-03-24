В Москве представили спектакль-номинант премии «Золотая маска» «Баранкин, будь человеком!»

На сцене «Мастерской “12” Никиты Михалкова» 21 марта состоялся показ спектакля Нижегородского ТЮЗа «Баранкин, будь человеком!». Постановка представлена в Москве в рамках фестиваля Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Она вошла в число номинантов в специальной категории «Лучший спектакль для детей».

«Фестиваль соединяет театры из Владивостока и Калининграда, опытных мастеров и молодых режиссеров, зрителей и критиков. «Золотая маска» – это диалог о том, каким может и должен быть театр. И чем шире этот диалог, тем богаче наша культура», – отметил Президент премии и фестиваля «Золотая маска» Владимир Машков.

В создании постановки приняли участие победители Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс». Коллаборация опытных мастеров и лидеров нового поколения позволила переосмыслить классическую историю 1962 года, сохранив в ней юмор и актуальность для современных зрителей.

«Для нас принципиально важно, чтобы путь участников нашего Чемпионата не заканчивался на торжественном вручении наград. Наша задача — быть реальным мостиком в индустрию, тем самым “социальным лифтом”, который открывает ребятам двери на большие площадки. Спектакль “Баранкин, будь человеком” наглядно показывает: союз молодых талантов с опытными мастерами дает блестящий результат — признание экспертов вместе с живым откликом зрителей. Уверен, впереди нас ждут другие яркие премьеры», — сказал директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин.

Спектакль «Баранкин, будь человеком!» поставлен режиссером Иваном Пачиным по мотивам повести Валерия Медведева в рамках проекта «ArtMasters – детям Нижегородской области» при поддержке Правительства региона.

«С 2023 года в нашем ТЮЗе совместно с чемпионами «АртМастерс» создано семь постановок, каждая из которых неизменно собирает полные залы. И «Баранкин» — одна из самых сильных. Ее успех, мне кажется, кроется в том, что команда создателей умеет говорить на языке молодежи, говорить о ценностях понятных и близких, используя в сценографии актуальные приемы, современные технологии. В свою очередь номинирование на «Золотую Маску» подтверждает то, что делается это очень профессионально», — отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Постановка сочетает элементы драмы, музыку, хореографию и мультимедийные решения, которые позволяют создать яркое сценическое пространство и современный визуальный язык, понятный юной аудитории.

«20 лет наш театр не был в числе номинантов „Золотой маски“. Ситуацию изменило сотрудничество с победителями чемпионата „АртМастерс“: сегодня спектакль, созданный с их участием, снова в списке претендентов на главную театральную премию страны. Для государственного театра это лучшее доказательство: молодые профессионалы — не просто кадровое усиление, а реальный инструмент развития. Талантливая молодёжь возвращает театру дыхание, статус и место на театральной карте России. Спасибо за этот прорыв!» — подчеркнула директор Нижегородского ТЮЗа Инна Ванькина.