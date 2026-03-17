Деревянко, Добронравов и Лагашкин сыграли себя в сериале СТС

В новой комедии «Как Деревянко Чехова играл» Павел Деревянко играет самого себя. Впрочем, не только он — зрителей ждёт целый ряд звёздных камео с участием Виктора Добронравова, Максима Лагашкина и Романа Евдокимова. Так, в одной из серий Деревянко видит ролик, где коренной таганрожец Добронравов критикует его поведение. В других сериях Павел завидует Лагашкину, получившему вместо него желанную кинонаграду, и хочет отомстить конкуренту Роману Евдокимову. Также в роли кинопродюсера окажется Сергей Шакуров, в роли бывшей Деревянко — Юлия Сулес, а мамы Павла — Надежда Маркина.

По сюжету Деревянко решает замахнуться на роль своего великого земляка, чтобы получить признание за драматический вклад в искусство. Правда, на пути к заветному образу становится правнучка Чехова из Таганрога (Елена Симонова).

«Сам я из Таганрога, поэтому все чеховские места знаю и в театре Моссовета играю в «Трёх сёстрах» и «Дяде Ване», в общем, всё совпало, — признаётся Павел. — Недавно меня спросили: какой памятник я бы себе поставил? Конечно, хотелось бы запомнить себя в образе знаменитого земляка Антона Павловича».

В сериале зрители увидят двух Чеховых — в исполнении Павла Деревянко и Андрея Некрасова, который играет галлюцинацию звезды. «Так совпало, что во время съёмок репетировал «Дядю Ваню». Это мне помогало и на съёмках, — рассказывает Андрей Некрасов («Осторожно, люди!»). — Меня всегда вдохновляла ирония Чехова, юмор свойственен и моему герою: в сериале он подшучивает, при этом жалеет Павла и даёт дельные советы».

На съёмках актёры носили винтажный костюм, антикварное пенсне, серебряные часы 1895 года и аналог трости Чехова, которую Антон Павлович использовал в жизни. Кроме роли Чехова, Павел примерил и женский образ: по сюжету его герой исполнил главную роль в комедии «Тёща по обмену», за которую получает награду. «В этом образе я похож на героя Джека Леммона из фильма «В джазе только девушки», — улыбается актёр. — В целом здесь я иронизирую над собой, ведь на экране предстану немножко чванливым, хвастливым и запутавшимся. Я рад, что история, которая началась с Ломоносова, продолжается, и дальше готов примерить роль Гоголя, Пушкина или другой исторической личности».

В сериале Таганрог представит другой южный город — Астрахань, где проходили съёмки. В процессе работы авторы сценария погрузились в жизнь известного писателя. «Нам хотелось отразить интересные, не всем известные факты жизни драматурга. Например, то, что Антон Павлович был довольно любвеобильным человеком, а его первая «Чайка» провалилась в Петербурге, что стало причиной депрессии писателя», — рассказывают креативные продюсеры Иван Забегаев и Иван Семёнов.

«Безусловно, Чехов — классик, знакомый всем с детства, и для нас это большая ответственность, поэтому старались подойти как можно ближе к великому писателю, чтобы показать его таким, какой он был», — добавляет режиссёр Фёдор Стуков.