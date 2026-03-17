Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноВ Москве стартовали съемки художественного фильма "Пульс"

В Москве стартовали съемки художественного фильма «Пульс»

By T1
125
пульс - кардиохирургия
Фото: Полинарья Яценко, Кирилл Каганович

Главная героиня Настя — молодой талантливый кардиохирург, живущий своим призванием. Недавно она потеряла пациентку, и это серьёзно подорвало её веру в себя. Настя оказывается в шаге от ухода из профессии — и именно в этот момент в больнице вспыхивает крупный пожар. Огонь распространяется стремительно, а внутри здания уже начались две сложнейшие операции. Пациенты не переживут эвакуацию. Настя возвращается к работе — без неё эти операции просто невозможно завершить, остаться в стороне она не может.

В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Серафима Гощанская, Максим Стоянов. В фильме также снимаются: Юлия Волкова, Владислав Прохоров, Полина Кутепова, Кирилл Каганович, Игорь Грабузов. Продюсеры: Павел Буриан, Максим Дашкин. Режиссёр: Максим Дашкин. Сценарий: Михаил Зубко.

Производство «Мозаик Фильмс» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Предыдущая статья
Новое в рубрике