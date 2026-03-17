В Москве стартовали съемки художественного фильма «Пульс»

Главная героиня Настя — молодой талантливый кардиохирург, живущий своим призванием. Недавно она потеряла пациентку, и это серьёзно подорвало её веру в себя. Настя оказывается в шаге от ухода из профессии — и именно в этот момент в больнице вспыхивает крупный пожар. Огонь распространяется стремительно, а внутри здания уже начались две сложнейшие операции. Пациенты не переживут эвакуацию. Настя возвращается к работе — без неё эти операции просто невозможно завершить, остаться в стороне она не может.

В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Серафима Гощанская, Максим Стоянов. В фильме также снимаются: Юлия Волкова, Владислав Прохоров, Полина Кутепова, Кирилл Каганович, Игорь Грабузов. Продюсеры: Павел Буриан, Максим Дашкин. Режиссёр: Максим Дашкин. Сценарий: Михаил Зубко.

Производство «Мозаик Фильмс» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.